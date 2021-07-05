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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739948913.html
В Совфеде ответили на вопрос о возможности вакцинации подростков
В Совфеде ответили на вопрос о возможности вакцинации подростков - РИА Новости, 05.07.2021
В Совфеде ответили на вопрос о возможности вакцинации подростков
Вакцинировать подростков от коронавируса не менее важно, чем остальных, но только по завершении клинических испытаний можно принять решение об их включении в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:29
2021-07-05T15:29
распространение коронавируса
татьяна кусайко
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
москва
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Вакцинировать подростков от коронавируса не менее важно, чем остальных, но только по завершении клинических испытаний можно принять решение об их включении в программу вакцинации против COVID-19", заявила РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.В Москве стартовали клинические исследования для подростков 12-17 лет первой российской вакциной против новой коронавирусной инфекции, созданной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V"."В последнее время все чаще фиксируются случаи заболевания среди молодых людей. Дети и подростки, как правило, легче переносят болезнь или вовсе болеют бессимптомно, поэтому не входят в группу риска с тяжёлым течением COVID-19. Вместе с тем, вакцинировать их не менее важно, так как именно из-за того, что дети чаще болеют бессимптомно, они могут быть переносчиками вируса и, не зная об этом, заражать других", - сказала Кусайко.По ее словам, в настоящий момент первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой."Запланированное количество добровольных участников, а именно 100 человек, уже начали проходить медицинское обследование перед введением препарата. В обследование в обязательном порядке входит ПЦР-тест. Вакцинация будет проводиться препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке", - пояснила сенатор.Кусайко рассказала, что в течение года, пока будет длиться исследование, дети будут под постоянным наблюдением врачей. При этом в течение трёх дней после введения первого и второго компонентов вакцины подростки будут наблюдаться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут следить за их самочувствием."После завершения этого этапа дети должны будут еще несколько раз посетить медучреждение для сдачи анализов", - уточнила она.Кусайко сообщила, что подростки будут вести дневник самонаблюдения в мобильном приложении, а их самочувствие будут продолжать контролировать врачи по телефону."Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие уже 250 человек, набор добровольцев начнется уже в конце этого лета", - сказала законодатель.Как отметила сенатор, только по завершении исследования и по полученным результатам "можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации против COVID-19".По словам парламентария, в исследовании принимают участие подростки, которые не болели коронавирусом и не имеют гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины "Спутник V" или иных медицинских противопоказаний."Временным противопоказанием может стать перенесенное за две недели до предполагаемой даты вакцинации ОРВИ или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V", - сказала Кусайко.Она отметила, что "исследования для детей начаты после того, как есть уверенность в безопасности и эффективности вакцины".
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татьяна кусайко, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, москва, общество
В Совфеде ответили на вопрос о возможности вакцинации подростков
15:29 05.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Решение о вакцинации подростков примут только после завершения исследований

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Вакцинировать подростков от коронавируса не менее важно, чем остальных, но только по завершении клинических испытаний можно принять решение об их включении в программу вакцинации против COVID-19", заявила РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
В Москве стартовали клинические исследования для подростков 12-17 лет первой российской вакциной против новой коронавирусной инфекции, созданной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V".
"В последнее время все чаще фиксируются случаи заболевания среди молодых людей. Дети и подростки, как правило, легче переносят болезнь или вовсе болеют бессимптомно, поэтому не входят в группу риска с тяжёлым течением COVID-19. Вместе с тем, вакцинировать их не менее важно, так как именно из-за того, что дети чаще болеют бессимптомно, они могут быть переносчиками вируса и, не зная об этом, заражать других", - сказала Кусайко.
По ее словам, в настоящий момент первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.
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"Запланированное количество добровольных участников, а именно 100 человек, уже начали проходить медицинское обследование перед введением препарата. В обследование в обязательном порядке входит ПЦР-тест. Вакцинация будет проводиться препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке", - пояснила сенатор.
Кусайко рассказала, что в течение года, пока будет длиться исследование, дети будут под постоянным наблюдением врачей. При этом в течение трёх дней после введения первого и второго компонентов вакцины подростки будут наблюдаться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут следить за их самочувствием.
"После завершения этого этапа дети должны будут еще несколько раз посетить медучреждение для сдачи анализов", - уточнила она.
Кусайко сообщила, что подростки будут вести дневник самонаблюдения в мобильном приложении, а их самочувствие будут продолжать контролировать врачи по телефону.
"Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие уже 250 человек, набор добровольцев начнется уже в конце этого лета", - сказала законодатель.
Как отметила сенатор, только по завершении исследования и по полученным результатам "можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации против COVID-19".
По словам парламентария, в исследовании принимают участие подростки, которые не болели коронавирусом и не имеют гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины "Спутник V" или иных медицинских противопоказаний.
"Временным противопоказанием может стать перенесенное за две недели до предполагаемой даты вакцинации ОРВИ или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V", - сказала Кусайко.
Она отметила, что "исследования для детей начаты после того, как есть уверенность в безопасности и эффективности вакцины".
 
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