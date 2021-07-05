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В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт
В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт
В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:55
2021-07-05T16:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
гум
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки, но время работы и, соответственно, пропускную способность можно увеличить.При этом прививочный пункт в ГУМе закроют, поскольку поток посетителей велик, а помещения небольшие и это мешает обеспечивать санитарную безопасность. Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19."Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах", — пояснил Собянин.По словам мэра, число москвичей, сделавших первую прививку от коронавируса, уже достигло трех миллионов. Это стало хорошим шагом в деле защиты от пандемии, считает Собянин. Он добавил, что число прививочных пунктов Москве превысило 300 и власти продолжают наращивать мощности. Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала на уровень января, а затем и декабря. Дважды показатель обновлял максимумы, поднимаясь выше девяти тысяч. Общее число инфицированных за все время пандемии приближается к 1,4 миллиона человек.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, гум, сергей собянин, москва
В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт
14:55 05.07.2021 (обновлено: 16:38 05.07.2021)
 
© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковКрупнейший в России пункт вакцинации в Гостином дворе
Крупнейший в России пункт вакцинации в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© АГН "Москва" / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Собянин сообщил об открытии в Москве крупнейшего в России прививочного пункта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки, но время работы и, соответственно, пропускную способность можно увеличить.
При этом прививочный пункт в ГУМе закроют, поскольку поток посетителей велик, а помещения небольшие и это мешает обеспечивать санитарную безопасность.

"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", — сказал мэр на открытии прививочного пункта.

Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.
"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах", — пояснил Собянин.
По словам мэра, число москвичей, сделавших первую прививку от коронавируса, уже достигло трех миллионов. Это стало хорошим шагом в деле защиты от пандемии, считает Собянин. Он добавил, что число прививочных пунктов Москве превысило 300 и власти продолжают наращивать мощности.
Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала на уровень января, а затем и декабря. Дважды показатель обновлял максимумы, поднимаясь выше девяти тысяч. Общее число инфицированных за все время пандемии приближается к 1,4 миллиона человек.
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