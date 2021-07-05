https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739939292.html

В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт

В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт - РИА Новости, 05.07.2021

В Москве открыли крупнейший в России прививочный пункт

В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:55

2021-07-05T14:55

2021-07-05T16:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

гум

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Новый пункт будет работать на площадке Гостиного двора. Его стандартная мощность — до шести тысяч человек в сутки, но время работы и, соответственно, пропускную способность можно увеличить.При этом прививочный пункт в ГУМе закроют, поскольку поток посетителей велик, а помещения небольшие и это мешает обеспечивать санитарную безопасность. Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19."Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах", — пояснил Собянин.По словам мэра, число москвичей, сделавших первую прививку от коронавируса, уже достигло трех миллионов. Это стало хорошим шагом в деле защиты от пандемии, считает Собянин. Он добавил, что число прививочных пунктов Москве превысило 300 и власти продолжают наращивать мощности. Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала на уровень января, а затем и декабря. Дважды показатель обновлял максимумы, поднимаясь выше девяти тысяч. Общее число инфицированных за все время пандемии приближается к 1,4 миллиона человек.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, гум, сергей собянин, москва