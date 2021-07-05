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Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе на прошлой неделе... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:53
2021-07-05T14:16
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вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе на прошлой неделе снизилась, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин."Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.Мэр отметил, что, в связи со сложившейся ситуацией, вопрос вакцинации населения от COVID-19 остается важным.Мэр столицы также сообщил, что в понедельник на площадке Гостиного двора в Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до 6 тысяч человек в сутки, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность пункта, будут увеличены. При этом прививочный пункт в московском ГУМе закрывается из-за сочетания большого потока посетителей и небольших помещений объекта, что затрудняет обеспечение санитарной безопасности.Позже Собянин написал в своем блоге, что число пунктов вакцинации от коронавируса в столице превысило 300.Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
13:53 05.07.2021 (обновлено: 14:16 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в гипермаркете "Глобус" в Москве
Вакцинация от COVID-19 в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Собянин заявил, что три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе на прошлой неделе снизилась, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.
Мэр отметил, что, в связи со сложившейся ситуацией, вопрос вакцинации населения от COVID-19 остается важным.
"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек привитых первым компонентом", - добавил Собянин. По его словам, это стало хорошим шагом в деле защиты от пандемии.
Мэр столицы также сообщил, что в понедельник на площадке Гостиного двора в Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до 6 тысяч человек в сутки, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность пункта, будут увеличены. При этом прививочный пункт в московском ГУМе закрывается из-за сочетания большого потока посетителей и небольших помещений объекта, что затрудняет обеспечение санитарной безопасности.
Позже Собянин написал в своем блоге, что число пунктов вакцинации от коронавируса в столице превысило 300.
Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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