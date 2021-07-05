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Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе на прошлой неделе... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:53

2021-07-05T13:53

2021-07-05T14:16

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе на прошлой неделе снизилась, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин."Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", - сказал Собянин журналистам в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.Мэр отметил, что, в связи со сложившейся ситуацией, вопрос вакцинации населения от COVID-19 остается важным.Мэр столицы также сообщил, что в понедельник на площадке Гостиного двора в Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до 6 тысяч человек в сутки, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность пункта, будут увеличены. При этом прививочный пункт в московском ГУМе закрывается из-за сочетания большого потока посетителей и небольших помещений объекта, что затрудняет обеспечение санитарной безопасности.Позже Собянин написал в своем блоге, что число пунктов вакцинации от коронавируса в столице превысило 300.Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество