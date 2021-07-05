https://ria.ru/20210705/ukraina-1739899682.html

В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском

В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском - РИА Новости, 05.07.2021

В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ищет конфликтов с Белоруссией и пока не намерен разрывать торгово-экономическое... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:23

2021-07-05T12:23

2021-07-05T12:23

дмитрий кулеба

мид украины

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ищет конфликтов с Белоруссией и пока не намерен разрывать торгово-экономическое сотрудничество с этой страной, но готов к разным вариантам."Эффективная политика - это когда ты сбалансировал и ценности, и экономику. Конкретно в белорусском случае мы нашли такой баланс. То есть мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ и его стремление жить в демократической стране, где тебя не бьет полиция и тебя не подвергают пыткам в тюрьме. Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке для того, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов и создания рабочих мест", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник.Он добавил, что Киев готов к различным вариантам развития ситуации. "Но любой баланс не является вечным, и в зависимости от развития ситуации в Белоруссии мы можем смещать акценты. По состоянию на сейчас мы нашли этот баланс", - сказал Кулеба.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. После этого посольство Белоруссии направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. С 29 мая Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов 2020 года резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/granitsa-1739760786.html

https://ria.ru/20210620/napadenie-1737787278.html

https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html

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дмитрий кулеба, мид украины, белоруссия, украина, в мире