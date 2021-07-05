Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/ukraina-1739899682.html
В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском
В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском - РИА Новости, 05.07.2021
В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ищет конфликтов с Белоруссией и пока не намерен разрывать торгово-экономическое... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:23
2021-07-05T12:23
дмитрий кулеба
мид украины
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ищет конфликтов с Белоруссией и пока не намерен разрывать торгово-экономическое сотрудничество с этой страной, но готов к разным вариантам."Эффективная политика - это когда ты сбалансировал и ценности, и экономику. Конкретно в белорусском случае мы нашли такой баланс. То есть мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ и его стремление жить в демократической стране, где тебя не бьет полиция и тебя не подвергают пыткам в тюрьме. Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке для того, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов и создания рабочих мест", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник.Он добавил, что Киев готов к различным вариантам развития ситуации. "Но любой баланс не является вечным, и в зависимости от развития ситуации в Белоруссии мы можем смещать акценты. По состоянию на сейчас мы нашли этот баланс", - сказал Кулеба.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. После этого посольство Белоруссии направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. С 29 мая Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов 2020 года резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/granitsa-1739760786.html
https://ria.ru/20210620/napadenie-1737787278.html
https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f31c9fdf81c457247750a631ac0da8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, мид украины, белоруссия, украина, в мире
В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торговые связи с Минском
12:23 05.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

В МИД Украины заявили, что не хотят разрывать торгово-экономическое сотрудничество с Минском

Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ищет конфликтов с Белоруссией и пока не намерен разрывать торгово-экономическое сотрудничество с этой страной, но готов к разным вариантам.
"Эффективная политика - это когда ты сбалансировал и ценности, и экономику. Конкретно в белорусском случае мы нашли такой баланс. То есть мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ и его стремление жить в демократической стране, где тебя не бьет полиция и тебя не подвергают пыткам в тюрьме. Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке для того, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов и создания рабочих мест", - сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 19:27В мире
На Украине отреагировали на перекрытие границ с Белоруссией
Он добавил, что Киев готов к различным вариантам развития ситуации. "Но любой баланс не является вечным, и в зависимости от развития ситуации в Белоруссии мы можем смещать акценты. По состоянию на сейчас мы нашли этот баланс", - сказал Кулеба.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. После этого посольство Белоруссии направило ноту протеста МИД Украины и назвало решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. С 29 мая Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 15:33
"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии
Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов 2020 года резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
В минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 03:29
В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
 
Дмитрий КулебаМИД УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16Мэр Ялты назвала темпы восстановления города после ливней чудом
14:14Духовник МакSim рассказал, как причастил певицу в отделении реанимации
14:13В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
14:13Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму
14:08В Тбилиси отменили марш в поддержку ЛГБТ-сообщества
14:06Представитель Агурбаш прокомментировал запрос Белоруссии о выдаче певицы
14:06Миронов назвал уход Меньшова тяжелым ударом для "Справедливой России"
14:02В Европе выступили против закона о шампанском
13:59В Красноярском крае вода ушла с дороги, на которую жаловались Путину
13:57Путин провел телефонный разговор с новым премьером Израиля
13:53Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19
13:52Володин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
13:47В Тбилиси противники секс-меньшинств закидали журналистов бутылками
13:47Грузинская церковь призывает не нападать на участников ЛГБТ-марша
13:43Мать украинского чиновника МВФ избили и ограбили на даче
13:38Власти Подмосковья сообщили о выполнении плана по вакцинации почти на 50%
13:36Гидрологи назвали причину мощного паводка в Крыму
13:35На пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться
13:34В Ватикане рассказали о состоянии папы Франциска после операции
13:32Россияне смогут получать госуслуги через банковские приложения
Лента новостейМолния