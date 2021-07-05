Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210705/tunis-1739881234.html
Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну
Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 05.07.2021
Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну
Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:56
2021-07-05T11:56
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_160c7995c1cc419748f148f3a94f5b39.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда, сообщает АТОР.Во-первых, предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до поездки, теперь обязаны и вакцинированные путешественники. Хотя с 1 июня иммунизированные гости и те, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до визита, были освобождены от анализа.Справку с датой и QR-кодом нужно будет показывать при регистрации в аэропорту вылета, а затем — на пункте пропуска с тепловизионным измерением температуры по прибытии в аэропорты Туниса. Во-вторых, это ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет. Кроме того, для организованных туристов новая норма вступит в силу чуть позже — 10 июля. Таким образом, отметили в национальном туристическом офисе Туниса, у клиентов туроператоров будет время подготовиться к новым условиям въезда.Главная причина ужесточения требований — сложная эпидемиологическая ситуация в России. Однако, есть и еще одна: участившиеся случаи поддельных документов о вакцинации.Пока Россия официально не возобновила регулярное или чартерное авиасообщение с Тунисом. На направлении летают по разовым разрешениям грузопассажирские рейсы.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html
россия
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fc9d22172b044e28bd3a1a479f39730c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тунис (страна)

Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну

11:56 05.07.2021
 
© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Depositphotos / christophe.cappelli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда, сообщает АТОР.
Во-первых, предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до поездки, теперь обязаны и вакцинированные путешественники. Хотя с 1 июня иммунизированные гости и те, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до визита, были освобождены от анализа.
Справку с датой и QR-кодом нужно будет показывать при регистрации в аэропорту вылета, а затем — на пункте пропуска с тепловизионным измерением температуры по прибытии в аэропорты Туниса.
Во-вторых, это ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет. Кроме того, для организованных туристов новая норма вступит в силу чуть позже — 10 июля. Таким образом, отметили в национальном туристическом офисе Туниса, у клиентов туроператоров будет время подготовиться к новым условиям въезда.
Девушка на террасах в Памуккале, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00Туризм
Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян
Главная причина ужесточения требований — сложная эпидемиологическая ситуация в России. Однако, есть и еще одна: участившиеся случаи поддельных документов о вакцинации.
Пока Россия официально не возобновила регулярное или чартерное авиасообщение с Тунисом. На направлении летают по разовым разрешениям грузопассажирские рейсы.
Образец русской керамики XIX века. Художник Михаил Врубель - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 08:00Туризм
Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТунис (страна)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
16:44МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину
16:44В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
16:43Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
16:41Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
Лента новостейМолния