https://ria.ru/20210705/tunis-1739881234.html

Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну

Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 05.07.2021

Власти Туниса изменили правила въезда туристов в страну

Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:56

2021-07-05T11:56

2021-07-05T11:56

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туризм

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда, сообщает АТОР.Во-первых, предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до поездки, теперь обязаны и вакцинированные путешественники. Хотя с 1 июня иммунизированные гости и те, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до визита, были освобождены от анализа.Справку с датой и QR-кодом нужно будет показывать при регистрации в аэропорту вылета, а затем — на пункте пропуска с тепловизионным измерением температуры по прибытии в аэропорты Туниса. Во-вторых, это ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет. Кроме того, для организованных туристов новая норма вступит в силу чуть позже — 10 июля. Таким образом, отметили в национальном туристическом офисе Туниса, у клиентов туроператоров будет время подготовиться к новым условиям въезда.Главная причина ужесточения требований — сложная эпидемиологическая ситуация в России. Однако, есть и еще одна: участившиеся случаи поддельных документов о вакцинации.Пока Россия официально не возобновила регулярное или чартерное авиасообщение с Тунисом. На направлении летают по разовым разрешениям грузопассажирские рейсы.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тунис (страна)