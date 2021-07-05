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В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек
В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек - РИА Новости, 05.07.2021
В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек
Уровень рек в Туапсинском районе Кубани достиг неблагоприятных отметок, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:41
2021-07-05T19:41
2021-07-05T19:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Уровень рек в Туапсинском районе Кубани достиг неблагоприятных отметок, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."В Туапсинском районе наблюдаются осадки и поднятия уровня воды в реках с достижением отметок неблагоприятных явлений. Выставлены наблюдательные посты по мониторингу русел рек. Туапсинский пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю переведен в режим чрезвычайной ситуации. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю направлена в Туапсинский район", - говорится в сообщении.В составе аэромобильной группировки - 63 человека и 12 единиц техники, в том числе плавсредства и специалист по применению беспилотных авиасистем с оборудованием, говорится в сообщении. В 17.30 мск колонна начала движение в Туапсинский район для организации незамедлительного реагирования на возможные происшествия, связанные с прохождением комплекса неблагоприятных погодных условий.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, краснодарский край, происшествия
В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек
Уровень рек под Туапсе достиг неблагоприятных отметок, туда направлена группировка МЧС