https://ria.ru/20210705/tuapse-1740004230.html

В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек

В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек - РИА Новости, 05.07.2021

В Туапсе направили группировку МЧС из-за повышения уровня рек

Уровень рек в Туапсинском районе Кубани достиг неблагоприятных отметок, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:41

2021-07-05T19:41

2021-07-05T19:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсинский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Уровень рек в Туапсинском районе Кубани достиг неблагоприятных отметок, туда направлена аэромобильная группировка спасателей, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."В Туапсинском районе наблюдаются осадки и поднятия уровня воды в реках с достижением отметок неблагоприятных явлений. Выставлены наблюдательные посты по мониторингу русел рек. Туапсинский пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю переведен в режим чрезвычайной ситуации. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю направлена в Туапсинский район", - говорится в сообщении.В составе аэромобильной группировки - 63 человека и 12 единиц техники, в том числе плавсредства и специалист по применению беспилотных авиасистем с оборудованием, говорится в сообщении. В 17.30 мск колонна начала движение в Туапсинский район для организации незамедлительного реагирования на возможные происшествия, связанные с прохождением комплекса неблагоприятных погодных условий.

https://ria.ru/20210705/sochi-1739982420.html

россия

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, краснодарский край, происшествия