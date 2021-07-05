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Офис Тихановской заявил, что получил дипстатус в Литве
Офис Тихановской заявил, что получил дипстатус в Литве - РИА Новости, 05.07.2021
Офис Тихановской заявил, что получил дипстатус в Литве
Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской заявил, что получил дипломатический статус в Литве. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:38
2021-07-05T12:02
светлана тихановская
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской заявил, что получил дипломатический статус в Литве.Подчеркивается, что Литва – "это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг", и уже ведется работа над открытием подобных представительств в других странах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС принял решение о расширении персональных санкций, а также запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/tikhanovskaya-1738212141.html
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светлана тихановская, белоруссия, литва, в мире
Офис Тихановской заявил, что получил дипстатус в Литве
11:38 05.07.2021 (обновлено: 12:02 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Офис лидера белорусской оппозиции Тихановской заявил, что получил дипстатус в Литве

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Офис лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской заявил, что получил дипломатический статус в Литве.

"Офис Тихановской получил дипстатус в Литве… Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее офиса официальным представительством белорусской демократии", - говорится в сообщении В Telegram-канале Тихановской.

Подчеркивается, что Литва – "это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг", и уже ведется работа над открытием подобных представительств в других странах.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС принял решение о расширении персональных санкций, а также запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
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