https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html

Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве

Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве - РИА Новости, 05.07.2021

Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве

Член "Исламского государства"* (ИГ*), пытавшийся из Сирии организовать теракты в Москве в 2016 году, осужден на 21 год колонии, сообщает в пятницу ФСБ РФ. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:46

2021-07-05T12:46

2021-07-05T13:02

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член "Исламского государства"* (ИГ*), пытавшийся из Сирии организовать теракты в Москве в 2016 году, осужден на 21 год колонии, сообщает в пятницу ФСБ РФ.Подыскав исполнителей, он приказал им приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы, изготовить самодельные бомбы, "которые намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов".Это было в 2016 году, тогда же, "благодаря упреждающим действиям органов безопасности", ячейка была разгромлена, а ее члены арестованы и впоследствии осуждены к длительным срокам заключения. У них изъяли целый арсенал автоматического оружия и самодельных бомб.Вдохновитель несостоявшихся терактов до поры находился на свободе, но в октябре 2020 года был задержан (при каких обстоятельствах, не раскрывается).В ходе следствия боевик "дал признательные показания по фактам совершения им преступной деятельности", и в июле этого года приговором Второго Западного окружного военного суда "признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210705/fsb-1739874752.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия