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Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве
Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве - РИА Новости, 05.07.2021
Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве
Член "Исламского государства"* (ИГ*), пытавшийся из Сирии организовать теракты в Москве в 2016 году, осужден на 21 год колонии, сообщает в пятницу ФСБ РФ. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:46
2021-07-05T13:02
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член "Исламского государства"* (ИГ*), пытавшийся из Сирии организовать теракты в Москве в 2016 году, осужден на 21 год колонии, сообщает в пятницу ФСБ РФ.Подыскав исполнителей, он приказал им приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы, изготовить самодельные бомбы, "которые намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов".Это было в 2016 году, тогда же, "благодаря упреждающим действиям органов безопасности", ячейка была разгромлена, а ее члены арестованы и впоследствии осуждены к длительным срокам заключения. У них изъяли целый арсенал автоматического оружия и самодельных бомб.Вдохновитель несостоявшихся терактов до поры находился на свободе, но в октябре 2020 года был задержан (при каких обстоятельствах, не раскрывается).В ходе следствия боевик "дал признательные показания по фактам совершения им преступной деятельности", и в июле этого года приговором Второго Западного окружного военного суда "признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
Суд вынес приговор исламисту, готовившему теракт в Москве
12:46 05.07.2021 (обновлено: 13:02 05.07.2021)
 
© ФСБ РоссииОглашение приговора исламисту, готовившему теракт в Москве
Оглашение приговора исламисту, готовившему теракт в Москве
© ФСБ России

Суд приговорил члена ИГ*, готовившего теракт в Москве, к 21 году колонии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Член "Исламского государства"* (ИГ*), пытавшийся из Сирии организовать теракты в Москве в 2016 году, осужден на 21 год колонии, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

"ФСБ пресечена деятельность гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, который, находясь на территории Сирии в составе … ИГ*, в целях совершения террористических актов в Москве организовал законспирированную ячейку данной террористической структуры", - говорится в релизе.

Подыскав исполнителей, он приказал им приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы, изготовить самодельные бомбы, "которые намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов".
Это было в 2016 году, тогда же, "благодаря упреждающим действиям органов безопасности", ячейка была разгромлена, а ее члены арестованы и впоследствии осуждены к длительным срокам заключения. У них изъяли целый арсенал автоматического оружия и самодельных бомб.
Вдохновитель несостоявшихся терактов до поры находился на свободе, но в октябре 2020 года был задержан (при каких обстоятельствах, не раскрывается).
В ходе следствия боевик "дал признательные показания по фактам совершения им преступной деятельности", и в июле этого года приговором Второго Западного окружного военного суда "признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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