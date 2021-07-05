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В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V"
В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V" - РИА Новости, 05.07.2021
В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V"
Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:32
2021-07-05T09:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
абдулла арипов
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.В СЭС отмечают, что это первый компонент препарата.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы, кроме "Спутника V", получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca, за это время вакцинировались почти 2,5 миллиона человек.
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вакцина "спутник v", абдулла арипов, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, узбекистан, общество
В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V"
09:32 05.07.2021
 
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Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса

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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
"Пятая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Узбекистан", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
В СЭС отмечают, что это первый компонент препарата.
Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.
С 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы, кроме "Спутника V", получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca, за это время вакцинировались почти 2,5 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Абдулла АриповМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинУзбекистанОбщество
 
 
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