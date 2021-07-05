https://ria.ru/20210705/sputnik-1739866671.html

В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V"

В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V" - РИА Новости, 05.07.2021

В Узбекистан доставили очередную партию "Спутника V"

Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:32

2021-07-05T09:32

2021-07-05T09:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

абдулла арипов

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.В СЭС отмечают, что это первый компонент препарата.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы, кроме "Спутника V", получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, в августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca, за это время вакцинировались почти 2,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20210703/sputnik-1739736794.html

узбекистан

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вакцина "спутник v", абдулла арипов, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, узбекистан, общество