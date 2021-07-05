https://ria.ru/20210705/sotrudnichestvo-1739995255.html

Ледяное сотрудничество. Где разошлись интересы России и Китая

Ледяное сотрудничество. Где разошлись интересы России и Китая - РИА Новости, 05.07.2021

Ледяное сотрудничество. Где разошлись интересы России и Китая

Арктика — один из самых интересных регионов для всех крупных держав. Короткий морской путь из Азии в Европу, природные ресурсы, научные исследования — все это... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:45

2021-07-05T18:45

2021-07-05T18:45

россия-китай: главное

россия

ямал спг

арктика

си цзиньпин

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739996329_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_9ba2beb1908aa537a97d26eb52b2c889.jpg

МОСКВА, 5 июл — Проект "Россия-Китай: главное". Арктика — один из самых интересных регионов для всех крупных держав. Короткий морской путь из Азии в Европу, природные ресурсы, научные исследования — все это сулит таяние арктических льдов. Пока сотрудничество в регионе носит мирный характер, но все чаще говорят и о неминуемом соперничестве, ведь интересы заинтересованных сторон, в том числе, России и Китая, не всегда совпадают. Готовы ли страны взаимодействовать в регионе, и в чем расходятся интересы Москвы и Пекина в Арктике — в материале проекта "Россия-Китай: главное". Лакомый регионСегодня Арктика — одна из самых обсуждаемых тем в мировой политике. Иллюстрация того — прошедший недавно российско-американский саммит в Женеве. Джо Байден и Владимир Путин, судя по заявлениям, сделанным на пресс-конференции, уделили немало времени обсуждению сотрудничества в регионе. Пока Арктика — предмет диалога, а интересы как арктических, так и неарктических стран там пересекаются, но не сталкиваются. Общаются заинтересованные стороны в рамках Арктического совета, на заседаниях которого обсуждают и заключают различные соглашения: о сотрудничестве в поисково-спасательных работах, реагировании на экологические кризисы, научных исследованиях. Вопросы военной сферы пока не значатся в повестке Совета. Однако, и разногласий между участниками организации немало. Так, в 2019 году по итогам заседания вообще не смогли принять итоговую декларацию — разошлись во мнениях по поводу изменения климата. США, находящиеся на тот момент под руководством администрации Дональда Трампа, настаивали на том, чтобы исключить пункт из документа. Тогда же бывший госсекретарь Майк Помпео резко раскритиковал в своей речи Москву и Пекин, которые якобы проводят экспансионистскую политику в Арктике. Действия России в регионе в Вашингтоне считают угрожающими национальной безопасности. А с недавних пор зловредными признают также и попытки КНР упрочить там позиции. Как бы то ни было, позиции Москвы и Пекина по развитию Арктики тоже совпадают далеко не во всем. Интересы за полярным кругомПервая российская экспедиция прошла по Северному морскому пути в 1914 году. Спустя 12 лет СССР объявил о претензиях на 6,8 миллиона квадратных метров арктического моря, и с тех пор на протяжение всего ХХ века лидировал в деле освоения Арктики. В конце 1980-х советское руководство заговорило о перспективах мирного международного сотрудничества в регионе. В последние десятилетия Россия активно развивает северные территории. Там добывают углеводороды, драгоценные металлы, строят военные объекты, вылавливают рыбу. Арктическая зона для страны — важная ресурсная база: хотя там проживает всего 2,5 миллиона человек, на регион приходится до 15 процентов ВВП. Регион имеет крайне важное стратегическое и военное значение, а на Северном морском пути расположены самые выгодные для перевозок трассы. Так, по СМП из порта Йокогама в Роттердам груз придет за 20 суток и преодолеет 7,3 тысячи морских мил. В то же время, через Индийский океан и Суэцкий канал контейнеровозы идут почти в полтора раза дольше. С каждым годом объем грузоперевозок через Арктику растет. Если в 2016 году через трассы СМП прошло 7,2 тысячи тонн грузов, то в 2020-м — около 30 тысяч тонн.Китай Арктика привлекла относительно недавно. Исследованиями региона КНР начала заниматься в конце 1990-х, а к 2017 году отправила восемь научных экспедиций в Северный Ледовитый океан. Спустя год выпустили "Белую книгу" по Арктике, в котором Пекин называет себя приарктическим государством. Климатические изменения влияют и на Китай, и использование арктических ресурсов и морских путей непосредственно отражается на экономике, энергетике, промышленности и многих других сферах КНР. Поэтому Пекин тоже имеет право на участие в развитии и управлении регионом. Со своей стороны, Китай предлагает сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь", создание "Арктического шелкового пути" для экономического и социального развития Арктики.Пекин нацелен на сотрудничество в регионе с разными странами. Например, он инвестирует и инфраструктурные проекты в Исландии и Гренландии. И все же самым близким из арктических товарищей для Китая остается Россия. В первую очередь — как важный источник энергоресурсов, а также возможность освоить более короткий торговый путь в Европу. Однако пока, несмотря на тесное экономическое, политическое и военное взаимодействие соседей, китайские инвестиции не поступали в российские северные порты, а страны не проводили в регионе совместных военных учений. Китайская сторона вложилась только в проект "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". В то же время, и на исследования в Арктике Китай пока не тратит таких средств, как, например, на научные изыскания в Антарктике, куда в экспедицию уже отправился первый китайский ледокол. Без оглядки на противоречияДля Китая как для одной из крупнейших экономик мира и важного игрока на мировой арене важно присутствие во всех уголках мира, указывают эксперты. Как у члена Совета безопасности ООН, в котором представлены ведущие государства, на КНР также лежит ответственность за мировое развитие, в том числе, в удаленных от китайских границ регионах. Главным образом, мнение Пекина по вопросу развития Арктики сводится к тому, что регион — достояние всего человечества, и в нем должен действовать принцип свободы судоходства.Это, однако, идет вразрез российской позиции. Москва претендует на эксклюзивное право разрабатывать свой континентальный шельф и регулировать движение по СМП. То же самое касается других арктических государств. В то же время, Москва еще в 2012 году со скепсисом относилась к попыткам Китая приблизиться к Арктике, выступала против присоединения Китая к Арктическому совету в качестве наблюдателя и китайских исследований в Северном Ледовитом океане. Однако, охлаждение отношений с западными странами смягчило отношение Москвы к Пекину по этому вопросу. В последние годы Россия и Китай все активнее вместе обсуждают Арктику, на эту тему идет диалог на уровне министерств иностранных дел и экспертов. Уже подписано соглашение о совместной работе на Северном морском пути и в рамках "Арктического шелкового пути". Более того, в 2019 году стороны решили создать совместный исследовательский центр. На расхождении приоритетов стараются при этом не заострять внимание. В России на официальном уровне заявляют, что интересы КНР тревоги не вызывают. И, как заверяют лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин, укрепление российского-китайского сотрудничества в Арктике отвечает интересам устойчивого развития региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/nato-1736107317.html

https://ria.ru/20210607/nato-1736045795.html

https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html

https://ria.ru/20210604/postavki-1735576912.html

https://ria.ru/20210601/arktika-1735043127.html

россия

арктика

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямал спг, арктика, си цзиньпин, китай