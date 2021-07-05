https://ria.ru/20210705/soglashenie-1739901133.html

В Кремле рассказали о работе по достижению консенсуса в ОПЕК+

В Кремле рассказали о работе по достижению консенсуса в ОПЕК+ - РИА Новости, 05.07.2021

В Кремле рассказали о работе по достижению консенсуса в ОПЕК+

Работа по достижению консенсуса в ОПЕК+ в отношении судьбы соглашения по добыче после июля продолжается и будет вестись, пока страны альянса не достигнут... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:27

2021-07-05T12:27

2021-07-05T12:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

опек

дмитрий песков

саудовская аравия

оаэ

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работа по достижению консенсуса в ОПЕК+ в отношении судьбы соглашения по добыче после июля продолжается и будет вестись, пока страны альянса не достигнут консенсуса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я оставлю это без комментариев. Там продолжается работа, и, конечно, эта работа не может вестись в каком-то публичном формате", - сказал Песков, отвечая на вопрос о противоречиях в переговорах альянса по будущему соглашения и о возможности контактов на высшем уровне для их решения.При этом на вопрос о том, как долго может вестись эта работа и есть ли у стран какой-либо дедлайн по ней, он ответил: "До тех пор, пока не будет достигнут консенсус".Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.В понедельник страны ОПЕК+ проведут уже третий раунд переговоров по дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи нефти. Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу условий продления сделки до конца всего 2022 года с конца апреля.Эмираты выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210705/opek-1739851857.html

https://ria.ru/20210621/opek-1737834085.html

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саудовская аравия

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россия, цены на нефть, опек, дмитрий песков, саудовская аравия, оаэ, экономика