https://ria.ru/20210705/sochi-1739879732.html

В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги

В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги - РИА Новости, 05.07.2021

В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги

Участок федеральной автодороги А-147 в Адлерском районе Сочи подтоплен в результате продолжающихся сильных ливней, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:00

2021-07-05T11:00

2021-07-05T15:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участок федеральной автодороги А-147 в Адлерском районе Сочи подтоплен в результате продолжающихся сильных ливней, сообщает администрация города.Сильный ливень с грозой, градом и ветром прошел в Сочи в воскресенье, в результате в городе упали несколько деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома.Как уточняется, в местах подтоплений дежурят экипажи "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и МКУ "Служба спасения Сочи" для оказания содействия в случае необходимости. Привлечены пожарные расчеты с мотопомпами на случай необходимости откачки воды. Всего к работам привлечен 41 человек, задействованы 9 единиц техники.Также из-за сильного дождя подтопило технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в микрорайоне Хоста.Как уточняется, на месте работают специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда, Муниципальной службы спасения и пожарной охраны, задействованы четыре единицы спецтехники, которые откачивают воду."Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает. В настоящее время вода пошла на спад", - уточняет администрация города.Позже ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что откачка воды из подтопленных помещений больницы в Хостинском районе Сочи завершена.В Единую дежурно-диспетчерскую службы Сочи поступили более 20 обращений по поводу поваленных деревьев, направлены городские аварийные формирования.

https://ria.ru/20210705/sochi-1739866833.html

сочи

краснодарский край

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Наводнение в Сочи В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб. 2021-07-05T11:00 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия