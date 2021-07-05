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В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги
В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги - РИА Новости, 05.07.2021
В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги
Участок федеральной автодороги А-147 в Адлерском районе Сочи подтоплен в результате продолжающихся сильных ливней, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:00
2021-07-05T11:00
2021-07-05T15:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участок федеральной автодороги А-147 в Адлерском районе Сочи подтоплен в результате продолжающихся сильных ливней, сообщает администрация города.Сильный ливень с грозой, градом и ветром прошел в Сочи в воскресенье, в результате в городе упали несколько деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома.Как уточняется, в местах подтоплений дежурят экипажи "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и МКУ "Служба спасения Сочи" для оказания содействия в случае необходимости. Привлечены пожарные расчеты с мотопомпами на случай необходимости откачки воды. Всего к работам привлечен 41 человек, задействованы 9 единиц техники.Также из-за сильного дождя подтопило технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в микрорайоне Хоста.Как уточняется, на месте работают специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда, Муниципальной службы спасения и пожарной охраны, задействованы четыре единицы спецтехники, которые откачивают воду."Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает. В настоящее время вода пошла на спад", - уточняет администрация города.Позже ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что откачка воды из подтопленных помещений больницы в Хостинском районе Сочи завершена.В Единую дежурно-диспетчерскую службы Сочи поступили более 20 обращений по поводу поваленных деревьев, направлены городские аварийные формирования.
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Наводнение в Сочи
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
2021-07-05T11:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия
В Адлерском районе Сочи подтопило участок федеральной автодороги
11:00 05.07.2021 (обновлено: 15:54 05.07.2021)
Участок федеральной автодороги А-147 в Адлерском районе Сочи подтопило ливнями
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Участок федеральной автодороги А-147 в Адлерском районе Сочи
подтоплен в результате продолжающихся сильных ливней, сообщает администрация города.
Сильный ливень с грозой, градом и ветром прошел в Сочи в воскресенье, в результате в городе упали несколько деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома.
"Из-за продолжающихся обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах в настоящее время наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на ул. Искры и в переулке Тихом, в Хосте на ул. Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе "Фара", - говорится в сообщении администрации.
Как уточняется, в местах подтоплений дежурят экипажи "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ
и МКУ "Служба спасения Сочи" для оказания содействия в случае необходимости. Привлечены пожарные расчеты с мотопомпами на случай необходимости откачки воды. Всего к работам привлечен 41 человек, задействованы 9 единиц техники.
Также из-за сильного дождя подтопило технические помещения в подвале и на первом этаже единственной больницы в микрорайоне Хоста.
"Ситуация с подтоплением технических помещений в подвале и на первом этаже Городской больницы №3 в Хосте находится под контролем спасателей и членов городского оперативного штаба", - говорится в сообщении администрации города.
Как уточняется, на месте работают специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда, Муниципальной службы спасения и пожарной охраны, задействованы четыре единицы спецтехники, которые откачивают воду.
"Пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает. В настоящее время вода пошла на спад", - уточняет администрация города.
Позже ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило, что откачка воды из подтопленных помещений больницы в Хостинском районе Сочи завершена.
В Единую дежурно-диспетчерскую службы Сочи поступили более 20 обращений по поводу поваленных деревьев, направлены городские аварийные формирования.