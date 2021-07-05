https://ria.ru/20210705/slutskiy-1739949973.html

Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий

Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.07.2021

Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий

Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера, при этом удивляет "наглость с которой... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:33

2021-07-05T15:33

2021-07-05T15:33

роман протасевич

светлана тихановская

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера, при этом удивляет "наглость с которой ряд стран из числа младоевропейцев" продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве в понедельник, 5 июля."Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путём приведения к власти марионеточного лидера. Чем грозят подобные методы мы уже восьмой год наблюдаем на примере Украины, которая перешла под внешнее управление через националистов, русофобов и радикалов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что в Минске вряд ли согласятся на такой же сценарий"Не перестает удивлять та наглость, с которой ряд стран, в особенности из числа "младоевропейцев", продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Светлана Тихановская вполне успешно может претендовать на лавры Хуана Гуаидо в Восточной Европе, гастролируя по зарубежным столицам и открывая "представительства белорусского народа", который, кстати, на выборах в 2020 году отказал ей в поддержке", - также отметил политик.Кроме того, Слуцкий описал события, которые в эти дни разворачиваются в республике."И все это происходит на фоне вполне конкретных показаний оппозиционного блогера Романа Протасевича, где он признаётся, что был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Белоруссии, и штабом Тихановской. Помните также, как президент Лукашенко говорил о новых попытках своего физического устранения и госпереворота в стране, который, по данным белорусских спецслужб, финансировался из-за рубежа. Ответственность белорусский лидер возложил на США. Доказательная база уже более чем серьезная. Казалось бы, о какой политической карьере и поддержке Тихановской может идти речь? Но всё как с гуся вода. На Западе предпочитают этого не замечать, а на все события в Белоруссии для отвлечения внимания реагировать запуском провокаций в стиле highly likely, как это было в Чехии."После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/tikhanovskaya-1738212141.html

https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html

https://ria.ru/20210601/belorussiya-1734990773.html

россия

белоруссия

литва

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роман протасевич, светлана тихановская, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, белоруссия, литва, в мире