Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Слуцкий прокомментировал присвоение офису Тихановской в Литве дипломатического статуса
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера, при этом удивляет "наглость с которой ряд стран из числа младоевропейцев" продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве в понедельник, 5 июля.
"Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путём приведения к власти марионеточного лидера. Чем грозят подобные методы мы уже восьмой год наблюдаем на примере Украины, которая перешла под внешнее управление через националистов, русофобов и радикалов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что в Минске вряд ли согласятся на такой же сценарий
"Не перестает удивлять та наглость, с которой ряд стран, в особенности из числа "младоевропейцев", продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Светлана Тихановская вполне успешно может претендовать на лавры Хуана Гуаидо в Восточной Европе, гастролируя по зарубежным столицам и открывая "представительства белорусского народа", который, кстати, на выборах в 2020 году отказал ей в поддержке", - также отметил политик.
Кроме того, Слуцкий описал события, которые в эти дни разворачиваются в республике.
"И все это происходит на фоне вполне конкретных показаний оппозиционного блогера Романа Протасевича, где он признаётся, что был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Белоруссии, и штабом Тихановской. Помните также, как президент Лукашенко говорил о новых попытках своего физического устранения и госпереворота в стране, который, по данным белорусских спецслужб, финансировался из-за рубежа. Ответственность белорусский лидер возложил на США. Доказательная база уже более чем серьезная. Казалось бы, о какой политической карьере и поддержке Тихановской может идти речь? Но всё как с гуся вода. На Западе предпочитают этого не замечать, а на все события в Белоруссии для отвлечения внимания реагировать запуском провокаций в стиле highly likely, как это было в Чехии."
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.