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Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий
Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.07.2021
Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий
Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера, при этом удивляет "наглость с которой... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:33
2021-07-05T15:33
роман протасевич
светлана тихановская
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера, при этом удивляет "наглость с которой ряд стран из числа младоевропейцев" продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве в понедельник, 5 июля."Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путём приведения к власти марионеточного лидера. Чем грозят подобные методы мы уже восьмой год наблюдаем на примере Украины, которая перешла под внешнее управление через националистов, русофобов и радикалов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что в Минске вряд ли согласятся на такой же сценарий"Не перестает удивлять та наглость, с которой ряд стран, в особенности из числа "младоевропейцев", продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Светлана Тихановская вполне успешно может претендовать на лавры Хуана Гуаидо в Восточной Европе, гастролируя по зарубежным столицам и открывая "представительства белорусского народа", который, кстати, на выборах в 2020 году отказал ей в поддержке", - также отметил политик.Кроме того, Слуцкий описал события, которые в эти дни разворачиваются в республике."И все это происходит на фоне вполне конкретных показаний оппозиционного блогера Романа Протасевича, где он признаётся, что был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Белоруссии, и штабом Тихановской. Помните также, как президент Лукашенко говорил о новых попытках своего физического устранения и госпереворота в стране, который, по данным белорусских спецслужб, финансировался из-за рубежа. Ответственность белорусский лидер возложил на США. Доказательная база уже более чем серьезная. Казалось бы, о какой политической карьере и поддержке Тихановской может идти речь? Но всё как с гуся вода. На Западе предпочитают этого не замечать, а на все события в Белоруссии для отвлечения внимания реагировать запуском провокаций в стиле highly likely, как это было в Чехии."После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/tikhanovskaya-1738212141.html
https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html
https://ria.ru/20210601/belorussiya-1734990773.html
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роман протасевич, светлана тихановская, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, белоруссия, литва, в мире
Запад продолжает навязывать Минску смену курса, заявил Слуцкий
15:33 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Слуцкий прокомментировал присвоение офису Тихановской в Литве дипломатического статуса

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера, при этом удивляет "наглость с которой ряд стран из числа младоевропейцев" продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве в понедельник, 5 июля.
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"Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путём приведения к власти марионеточного лидера. Чем грозят подобные методы мы уже восьмой год наблюдаем на примере Украины, которая перешла под внешнее управление через националистов, русофобов и радикалов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что в Минске вряд ли согласятся на такой же сценарий
"Не перестает удивлять та наглость, с которой ряд стран, в особенности из числа "младоевропейцев", продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Светлана Тихановская вполне успешно может претендовать на лавры Хуана Гуаидо в Восточной Европе, гастролируя по зарубежным столицам и открывая "представительства белорусского народа", который, кстати, на выборах в 2020 году отказал ей в поддержке", - также отметил политик.
Кроме того, Слуцкий описал события, которые в эти дни разворачиваются в республике.
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"И все это происходит на фоне вполне конкретных показаний оппозиционного блогера Романа Протасевича, где он признаётся, что был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Белоруссии, и штабом Тихановской. Помните также, как президент Лукашенко говорил о новых попытках своего физического устранения и госпереворота в стране, который, по данным белорусских спецслужб, финансировался из-за рубежа. Ответственность белорусский лидер возложил на США. Доказательная база уже более чем серьезная. Казалось бы, о какой политической карьере и поддержке Тихановской может идти речь? Но всё как с гуся вода. На Западе предпочитают этого не замечать, а на все события в Белоруссии для отвлечения внимания реагировать запуском провокаций в стиле highly likely, как это было в Чехии."
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.
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Роман ПротасевичСветлана ТихановскаяРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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