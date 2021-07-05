https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739978870.html

В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию

В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию - РИА Новости, 05.07.2021

В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил недоумение в связи с критикой Еврокомиссией российского "закона о шампанском", призвав ЕК... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:25

2021-07-05T17:25

2021-07-05T17:25

россия

госдума рф

еврокомиссия

евросоюз

владимир кашин

кашин

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил недоумение в связи с критикой Еврокомиссией российского "закона о шампанском", призвав ЕК отказаться от практики "двойных стандартов" и "больше думать о санкциях, которые незаконно принимаются в отношении РФ".Ранее в понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии заявила, что ЕК выступает против "закона о шампанском" в России, считая, что поправки могут по ударить по поставкам вин. При этом она неоднократно отметила, что закон ещё не принят в России."Закон принят и вступил в действие... По большому счету, Еврокомиссии надо было бы больше думать о санкциях, которые незаконно принимаются в отношении России. Что-то они засуетились вдруг, что какое-то шампанское зарубежное мы ограничим, в соответствии с законом, поставку в наших магазинах. Почему они не реагируют на то, что Евросоюз принимает в отношении России незаконные санкции?" - заявил РИА Новости Кашин.По его словам, данная позиция Еврокомиссии является "циничной" - это "двойные стандарты, которые не выдерживают никакой критики"."Мы ведь закон принимали в первом, втором и третьем чтении, были проведены соответствующие слушания и так далее. Мы определились с тем, что нам надо возрождать свои виноградники, защищать свой рынок виноделия. Мы разработали закон, расставили приоритеты. <...> Все, что касается маркировки шампанского, соответствующего генеалогического древа этого шампанского, места обитания виноградника, сорта и все остальное – все прописано. Наши законы мало чем отличаются от их - защищают своего товаропроизводителя, и не более того. Поэтому никаких оснований у Еврокомиссии делать нам замечания, по большому счету, нет", - заключил Кашин.В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".Ранее дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.

https://ria.ru/20210705/markirovka-1739900174.html

https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739896209.html

https://ria.ru/20210703/shampanskoe-1739734161.html

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россия, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз, владимир кашин, кашин, экономика