Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739978870.html
В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию
В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию - РИА Новости, 05.07.2021
В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил недоумение в связи с критикой Еврокомиссией российского "закона о шампанском", призвав ЕК... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:25
2021-07-05T17:25
россия
госдума рф
еврокомиссия
евросоюз
владимир кашин
кашин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил недоумение в связи с критикой Еврокомиссией российского "закона о шампанском", призвав ЕК отказаться от практики "двойных стандартов" и "больше думать о санкциях, которые незаконно принимаются в отношении РФ".Ранее в понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии заявила, что ЕК выступает против "закона о шампанском" в России, считая, что поправки могут по ударить по поставкам вин. При этом она неоднократно отметила, что закон ещё не принят в России."Закон принят и вступил в действие... По большому счету, Еврокомиссии надо было бы больше думать о санкциях, которые незаконно принимаются в отношении России. Что-то они засуетились вдруг, что какое-то шампанское зарубежное мы ограничим, в соответствии с законом, поставку в наших магазинах. Почему они не реагируют на то, что Евросоюз принимает в отношении России незаконные санкции?" - заявил РИА Новости Кашин.По его словам, данная позиция Еврокомиссии является "циничной" - это "двойные стандарты, которые не выдерживают никакой критики"."Мы ведь закон принимали в первом, втором и третьем чтении, были проведены соответствующие слушания и так далее. Мы определились с тем, что нам надо возрождать свои виноградники, защищать свой рынок виноделия. Мы разработали закон, расставили приоритеты. &lt;...&gt; Все, что касается маркировки шампанского, соответствующего генеалогического древа этого шампанского, места обитания виноградника, сорта и все остальное – все прописано. Наши законы мало чем отличаются от их - защищают своего товаропроизводителя, и не более того. Поэтому никаких оснований у Еврокомиссии делать нам замечания, по большому счету, нет", - заключил Кашин.В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".Ранее дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.
https://ria.ru/20210705/markirovka-1739900174.html
https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739896209.html
https://ria.ru/20210703/shampanskoe-1739734161.html
россия
кашин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f74e1579c5a18ce88fbce10890ea9b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз, владимир кашин, кашин, экономика
В ГД ответили на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию
17:25 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев

Депутат Кашин ответил на заявление Еврокомиссии о поставках шампанского в Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил недоумение в связи с критикой Еврокомиссией российского "закона о шампанском", призвав ЕК отказаться от практики "двойных стандартов" и "больше думать о санкциях, которые незаконно принимаются в отношении РФ".
Ранее в понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии заявила, что ЕК выступает против "закона о шампанском" в России, считая, что поправки могут по ударить по поставкам вин. При этом она неоднократно отметила, что закон ещё не принят в России.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 12:24
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг закона о шампанском
"Закон принят и вступил в действие... По большому счету, Еврокомиссии надо было бы больше думать о санкциях, которые незаконно принимаются в отношении России. Что-то они засуетились вдруг, что какое-то шампанское зарубежное мы ограничим, в соответствии с законом, поставку в наших магазинах. Почему они не реагируют на то, что Евросоюз принимает в отношении России незаконные санкции?" - заявил РИА Новости Кашин.
По его словам, данная позиция Еврокомиссии является "циничной" - это "двойные стандарты, которые не выдерживают никакой критики".
В подвалах завода Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 12:09
Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском
"Мы ведь закон принимали в первом, втором и третьем чтении, были проведены соответствующие слушания и так далее. Мы определились с тем, что нам надо возрождать свои виноградники, защищать свой рынок виноделия. Мы разработали закон, расставили приоритеты. <...> Все, что касается маркировки шампанского, соответствующего генеалогического древа этого шампанского, места обитания виноградника, сорта и все остальное – все прописано. Наши законы мало чем отличаются от их - защищают своего товаропроизводителя, и не более того. Поэтому никаких оснований у Еврокомиссии делать нам замечания, по большому счету, нет", - заключил Кашин.
В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".
Бокалы с шампанским - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:17
Союз виноделов осудил решение Moet Hennessy прекратить ввоз шампанского
Ранее дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.
 
РоссияГосдума РФЕврокомиссияЕвросоюзВладимир КашинКашинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
04:08Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
Лента новостейМолния