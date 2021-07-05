https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739927921.html

В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском

В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском - РИА Новости, 05.07.2021

В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском

Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они могут ударить по поставкам вин. Об этом заявила на брифинге... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:02

2021-07-05T14:02

2021-07-05T16:04

россия

в мире

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они могут ударить по поставкам вин. Об этом заявила на брифинге представитель пресс-службы ЕК.Она подчеркнула, что закон будет иметь значительное влияние на винный экспорт. "Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения <…> Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги <…> Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту", — сказала представитель ЕК.По ее словам, у Еврокомиссии не было времени глубоко изучить этот документ. Какими могут быть последствия, она не уточнила, но еще раз подчеркнула, что ЕК очень обеспокоена.Второго июля президент Владимир Путин подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь может использоваться только по отношению к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy заявила, что приостанавливает поставки, но позже согласилась поменять этикетку.

https://ria.ru/20210704/shampanskoe-1739826704.html

https://ria.ru/20210102/vino-1591812744.html

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