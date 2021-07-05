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https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739927921.html
В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском
В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском - РИА Новости, 05.07.2021
В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском
Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они могут ударить по поставкам вин. Об этом заявила на брифинге... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:02
2021-07-05T16:04
россия
в мире
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они могут ударить по поставкам вин. Об этом заявила на брифинге представитель пресс-службы ЕК.Она подчеркнула, что закон будет иметь значительное влияние на винный экспорт. "Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения &lt;…&gt; Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги &lt;…&gt; Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту", — сказала представитель ЕК.По ее словам, у Еврокомиссии не было времени глубоко изучить этот документ. Какими могут быть последствия, она не уточнила, но еще раз подчеркнула, что ЕК очень обеспокоена.Второго июля президент Владимир Путин подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь может использоваться только по отношению к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy заявила, что приостанавливает поставки, но позже согласилась поменять этикетку.
https://ria.ru/20210704/shampanskoe-1739826704.html
https://ria.ru/20210102/vino-1591812744.html
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россия, в мире, еврокомиссия
В Еврокомиссии выступили против закона о шампанском
14:02 05.07.2021 (обновлено: 16:04 05.07.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

Еврокомиссия выступила против российского закона о виноделии

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Еврокомиссия выступила против поправок к закону о регулировании алкогольной продукции, так как они могут ударить по поставкам вин. Об этом заявила на брифинге представитель пресс-службы ЕК.
Она подчеркнула, что закон будет иметь значительное влияние на винный экспорт.
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"Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения <…> Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги <…> Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту", — сказала представитель ЕК.
По ее словам, у Еврокомиссии не было времени глубоко изучить этот документ. Какими могут быть последствия, она не уточнила, но еще раз подчеркнула, что ЕК очень обеспокоена.
Второго июля президент Владимир Путин подписал закон, который, в частности, меняет формулировку "игристое вино (шампанское)" на "игристое вино, включая российское шампанское". Получается, что термин "шампанское" теперь может использоваться только по отношению к напитку, который произвели в России. Это потребует дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции. Российская структура Moet Hennessy заявила, что приостанавливает поставки, но позже согласилась поменять этикетку.
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