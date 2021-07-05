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Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском
Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском - РИА Новости, 05.07.2021
Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском
Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум более чем за месяц, подскочив на 7,8% на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:09
2021-07-05T12:41
россия
абрау-дюрсо
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум более чем за месяц, подскочив на 7,8% на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя.К 12.27 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 5,26% - до 210 рублей. Ранее в понедельник бумаги российского производителя шампанских вин подскакивали на 7,8%, до 215 рублей – максимума с 25 мая. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составляет к текущему моменту около 32,28 миллиона рублей.В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенного на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино"."Зарубежные производители теперь отправятся на пересертификацию своей продукции, затем надо сделать ребрендинг, или уйдут с рынка. А вообще, им неплохо бы сначала оценить экономический эффект", - прокомментировал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко."Доля рынка "Абрау-Дюрсо" и так более 30% на российском рынке, но может вырасти на фоне того, что, скорее всего, не все крупные производители будут заниматься пересертификацией и ребрендингом. Нельзя исключать, что число иностранных брендов сократится на 20-30% в этом году. Прежде всего, за счет тех, для кого российский рынок не ключевой, кто продает менее 1 миллиона бутылок в год", - добавил он.
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россия, абрау-дюрсо, экономика
Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском
12:09 05.07.2021 (обновлено: 12:41 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВ подвалах завода Абрау-Дюрсо
В подвалах завода Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Светлана Баева

Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили после принятия поправок в закон о госрегулировании алкоголя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум более чем за месяц, подскочив на 7,8% на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя.
К 12.27 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 5,26% - до 210 рублей. Ранее в понедельник бумаги российского производителя шампанских вин подскакивали на 7,8%, до 215 рублей – максимума с 25 мая. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составляет к текущему моменту около 32,28 миллиона рублей.
В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенного на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".
"Зарубежные производители теперь отправятся на пересертификацию своей продукции, затем надо сделать ребрендинг, или уйдут с рынка. А вообще, им неплохо бы сначала оценить экономический эффект", - прокомментировал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Доля рынка "Абрау-Дюрсо" и так более 30% на российском рынке, но может вырасти на фоне того, что, скорее всего, не все крупные производители будут заниматься пересертификацией и ребрендингом. Нельзя исключать, что число иностранных брендов сократится на 20-30% в этом году. Прежде всего, за счет тех, для кого российский рынок не ключевой, кто продает менее 1 миллиона бутылок в год", - добавил он.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 17:12
Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах
 
РоссияАбрау-ДюрсоЭкономика
 
 
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