https://ria.ru/20210705/semi-1739951460.html
Семьям с детьми в Воронежской области упростили получение помощи
Семьям с детьми в Воронежской области упростили получение помощи - РИА Новости, 05.07.2021
Семьям с детьми в Воронежской области упростили получение помощи
Семьи с детьми в Воронежской области смогут в приоритетном порядке получать помощь по социальным контрактам, говорится в сообщении заксобрания региона. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:42
2021-07-05T15:42
2021-07-05T16:30
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Семьи с детьми в Воронежской области смогут в приоритетном порядке получать помощь по социальным контрактам, говорится в сообщении заксобрания региона.Депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в региональный закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2023 годах"."Документ разработан для обеспечения социальных гарантий и оказания социальной защиты гражданам, проживающим в семьях с детьми, при предоставлении помощи на основании соцконтракта. Настоящий закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года", — прокомментировал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Согласно нововведению, семьям с детьми такая помощь должна будет оказываться в приоритетном порядке. Речь, в том числе, идет о предоставления денежных выплат на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, профилактический медосмотр и удовлетворение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Каждая такая программа разрабатывается индивидуально."Эта форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работа по заключению социальных контрактов в Воронежской области была значительно усилена. В ноябре прошлого года региональным парламентом был принят закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах", - пояснил Нетёсов.По его словам, уже в этом году в закон был внесен ряд изменений, в том числе увеличен срок действия закона."С принятием документа были изменены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат. В зависимости от целевого использования, государственная помощь по соцконтракту сегодня может достигать 250 тысяч рублей", — сообщил Нетёсов.В 2021 году в Воронежской области планируется заключить не менее 3 тысяч социальных контрактов. На эти цели в бюджете региона на текущий год заложено более 415 миллионов рублей, почти 62 миллиона из них — это средства региона.
https://ria.ru/20210629/putevki-1739058175.html
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество
Семьям с детьми в Воронежской области упростили получение помощи
15:42 05.07.2021 (обновлено: 16:30 05.07.2021)
Семьям с детьми в Воронежской области упростили получение помощи
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Семьи с детьми в Воронежской области
смогут в приоритетном порядке получать помощь по социальным контрактам, говорится в сообщении заксобрания региона.
Депутаты Воронежской областной думы
внесли изменения в региональный закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2023 годах".
"Документ разработан для обеспечения социальных гарантий и оказания социальной защиты гражданам, проживающим в семьях с детьми, при предоставлении помощи на основании соцконтракта. Настоящий закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года", — прокомментировал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
Согласно нововведению, семьям с детьми такая помощь должна будет оказываться в приоритетном порядке. Речь, в том числе, идет о предоставления денежных выплат на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, профилактический медосмотр и удовлетворение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Каждая такая программа разрабатывается индивидуально.
"Эта форма государственной помощи была внедрена в регионе еще в 2014 году. С 2020 года работа по заключению социальных контрактов в Воронежской области была значительно усилена. В ноябре прошлого года региональным парламентом был принят закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах", - пояснил Нетёсов.
По его словам, уже в этом году в закон был внесен ряд изменений, в том числе увеличен срок действия закона.
"С принятием документа были изменены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат. В зависимости от целевого использования, государственная помощь по соцконтракту сегодня может достигать 250 тысяч рублей", — сообщил Нетёсов.
В 2021 году в Воронежской области планируется заключить не менее 3 тысяч социальных контрактов. На эти цели в бюджете региона на текущий год заложено более 415 миллионов рублей, почти 62 миллиона из них — это средства региона.