https://ria.ru/20210705/remont-1739918021.html

Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье

Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2021

Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье

Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:19

2021-07-05T13:19

2021-07-05T13:19

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Пришло время выходить на новый уровень. Нами разработана система стандартизации, так первый этаж теперь будет предназначен для исследований, когда человеку не нужно бегать по этажам из кабинета в кабинет", - сказал Воробьев.По его словам, первые пять пилотных поликлиник в Королеве, Балашихе и Щелково уже ремонтируются согласно новым правилам.

https://realty.ria.ru/20210705/voda-1739905317.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)