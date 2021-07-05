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Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье
Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2021
Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье
Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:19
2021-07-05T13:19
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Пришло время выходить на новый уровень. Нами разработана система стандартизации, так первый этаж теперь будет предназначен для исследований, когда человеку не нужно бегать по этажам из кабинета в кабинет", - сказал Воробьев.По его словам, первые пять пилотных поликлиник в Королеве, Балашихе и Щелково уже ремонтируются согласно новым правилам.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили в Подмосковье

13:19 05.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Стандарт капитального ремонта поликлиник утвердили на территории Московской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Пришло время выходить на новый уровень. Нами разработана система стандартизации, так первый этаж теперь будет предназначен для исследований, когда человеку не нужно бегать по этажам из кабинета в кабинет", - сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:41Новости Подмосковья
Воробьев призвал сократить сроки отключения горячей воды в Подмосковье
По его словам, первые пять пилотных поликлиник в Королеве, Балашихе и Щелково уже ремонтируются согласно новым правилам.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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