https://ria.ru/20210705/rastyazhki-1739855505.html

Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек

Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек - РИА Новости, 05.07.2021

Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек

Дерматолог Анна Павлова в беседе с "Пятым каналом" предупредила россиянок, что популярные антицеллюлитные щетки не помогут от растяжек на коже. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:33

2021-07-05T03:33

2021-07-05T04:20

анна павлова (дерматолог)

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дерматолог Анна Павлова в беседе с "Пятым каналом" предупредила россиянок, что популярные антицеллюлитные щетки не помогут от растяжек на коже.Медик отметила, что полностью убрать растяжки практически невозможно. Однако с помощью медикаментозных, то есть мезотерапевтических и лазерных методик, по словам дерматолога, можно значительно улучшить эстетический вид.Павлова также объяснила, что появление растяжек, также называемых стриями, связано сизменением гормонального фона, из-за чего снижается выработка коллагена и эластина в дерме, что, в свою очередь, приводит к разрушению сетчатого слоя кожи.

https://ria.ru/20210403/kosmetolog-1604055595.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна павлова (дерматолог), здоровье, общество