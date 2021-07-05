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Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек - РИА Новости, 05.07.2021
Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
Дерматолог Анна Павлова в беседе с "Пятым каналом" предупредила россиянок, что популярные антицеллюлитные щетки не помогут от растяжек на коже. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:33
2021-07-05T03:33
2021-07-05T04:20
анна павлова (дерматолог)
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дерматолог Анна Павлова в беседе с "Пятым каналом" предупредила россиянок, что популярные антицеллюлитные щетки не помогут от растяжек на коже.Медик отметила, что полностью убрать растяжки практически невозможно. Однако с помощью медикаментозных, то есть мезотерапевтических и лазерных методик, по словам дерматолога, можно значительно улучшить эстетический вид.Павлова также объяснила, что появление растяжек, также называемых стриями, связано сизменением гормонального фона, из-за чего снижается выработка коллагена и эластина в дерме, что, в свою очередь, приводит к разрушению сетчатого слоя кожи.
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анна павлова (дерматолог), здоровье, общество
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Дерматолог Анна Павлова в беседе с "Пятым каналом
" предупредила россиянок, что популярные антицеллюлитные щетки не помогут от растяжек на коже.
"Знаменитые рекламируемые блогерами сухие щетки не работают. Максимум, что вы сделаете, это улучшите микроциркуляцию и можете повредить поверхностный слой эпидермиса. Но значительно повлиять на строение дермы не получится", — сказала Павлова.
Медик отметила, что полностью убрать растяжки практически невозможно. Однако с помощью медикаментозных, то есть мезотерапевтических и лазерных методик, по словам дерматолога, можно значительно улучшить эстетический вид.
Павлова также объяснила, что появление растяжек, также называемых стриями, связано сизменением гормонального фона, из-за чего снижается выработка коллагена и эластина в дерме, что, в свою очередь, приводит к разрушению сетчатого слоя кожи.