Калужская область стала второй по эффективности промышленной политики
Калужская область стала второй по эффективности промышленной политики в регионах России
КАЛУГА, 5 июл – РИА Новости. Калужская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики регионов в 2020 году, представленном на международной промышленной выставке "Иннопром 2021" в Екатеринбурге, сообщило областное правительство.
Рейтинг был презентован в рамках выставки в понедельник. Он был разработан Минпромторгом России с целью анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применения инструментов государственной поддержки. Структура рейтинга включает четыре блока: экономическое развитие региона; взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности; нормативно-правовая база региона и региональные меры государственной поддержки и институты развития; деловая активность региона, молодежная политика, промышленный туризм.
"По сумме баллов в четырех блоках Калужская область получила второе место в рейтинге. Первое и третье достались Республике Башкортостан и Тульской области соответственно", - говорится в сообщении.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил министерство промышленности и торговли за активное взаимодействие с регионами. По его мнению, именно совместная скоординированная работа федеральных и региональных органов власти позволяет промышленному комплексу развиваться даже в сложные периоды. "В прошлом году системные меры поддержки помогли экономике Калужской области выдержать удар пандемии и закончить год практически без потерь. А за пять месяцев текущего года наша область достигла прироста в 19%", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Губернатор также подчеркнул актуальность инициативы Минпромторга, благодаря которой область докапитализировала региональный фонд развития промышленности. Большой интерес у предприятий вызывает и программа по субсидированию затрат на модернизацию и перевооружение производства. Многие компании реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
"Учитывая значительный вклад промышленности в развитие экономики региона, Владислав Шапша проинформировал о принятии решения о переименовании регионального министерства экономического развития в министерство экономического развития и промышленности Калужской области", - говорится в сообщении.
"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.