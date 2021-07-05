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Названы приложения, ворующие пароли у пользователей Android-смартфонов
Названы приложения, ворующие пароли у пользователей Android-смартфонов - РИА Новости, 05.07.2021
Названы приложения, ворующие пароли у пользователей Android-смартфонов
Несколько популярных программ для смартфонов, легально распространяющихся через Google Play, оказались опасными шпионами. Вредоносные приложения выявили... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:28
2021-07-05T13:28
2021-07-05T13:29
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несколько популярных программ для смартфонов, легально распространяющихся через Google Play, оказались опасными шпионами. Вредоносные приложения выявили эксперты антивирусного программного обеспечения Dr.Web.В список попали такие программы, как PIP Photo, Processing Photo и Rubbish Cleaner. Приложения содержат вредоносный код, который позволяет получить хакерам доступ к паролям учетной записи Facebook.Приложения оказались полностью функциональны, что должно было ослабить бдительность потенциальных жертв. Для доступа ко всем функциям приложений и отключения рекламы в приложениях пользователям предлагалось войти в свои учетные записи Facebook. Эксперты антивируса советуют тем, кто устанавливал эти программы, незамедлительно сменить пароль от соцсети. Данные о приложениях-троянах переданы Google, после чего вредоносное ПО было удалено из магазина приложений.
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