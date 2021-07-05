https://ria.ru/20210705/preduprezhdenie-1739861345.html

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2021

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней в понедельник, 5 июля, возможно подтопление низин, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:28

2021-07-05T08:28

2021-07-05T08:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней в понедельник, 5 июля, возможно подтопление низин, сообщает региональный главк МЧС.На реках ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,2-0,6 метра. Возможны подъемы воды на реках восточных районов края, вероятно подтопление пониженных территорий.Спасатели просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты на период предупреждения.Отдыхающим на побережье рекомендуют переместиться в безопасные районы. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию.

https://ria.ru/20210704/podtopleniya-1739841688.html

приморский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия