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В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.07.2021
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней в понедельник, 5 июля, возможно подтопление низин, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:28
2021-07-05T08:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней в понедельник, 5 июля, возможно подтопление низин, сообщает региональный главк МЧС.На реках ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,2-0,6 метра. Возможны подъемы воды на реках восточных районов края, вероятно подтопление пониженных территорий.Спасатели просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты на период предупреждения.Отдыхающим на побережье рекомендуют переместиться в безопасные районы. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию.
https://ria.ru/20210704/podtopleniya-1739841688.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение
08:28 05.07.2021
 
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Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с грозами

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней в понедельник, 5 июля, возможно подтопление низин, сообщает региональный главк МЧС.
"Пятого июля в Приморском крае (Лесозаводский, Дальнереченский, Спасский, Дальнегорский городские округа, Дальнереченский, Кировский, Спасский, Яковлевский, Ольгинский, Кавалеровский, Пожарский, Красноармейский муниципальные районы, а также Чугуевский и Тернейский муниципальные округа) ожидаются дожди, местами ливни с грозами с количеством до 50 миллиметров", - говорится в сообщении.
На реках ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,2-0,6 метра. Возможны подъемы воды на реках восточных районов края, вероятно подтопление пониженных территорий.
Спасатели просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты на период предупреждения.
Отдыхающим на побережье рекомендуют переместиться в безопасные районы. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию.
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