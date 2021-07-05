https://ria.ru/20210705/politika-1739890054.html

В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии

В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии - РИА Новости, 05.07.2021

В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии

Двойственность политики Латвии в отношении сохранения памяти о Холокосте и одновременной героизации ветеранов СС и коллаборационистов вызывает сожаление, заявил РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:48

2021-07-05T11:48

2021-07-05T11:48

религия и мировоззрение

матеуш моравецкий

пинхас гольдшмидт

эдгар ринкевич

москва

латвия

рига

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двойственность политики Латвии в отношении сохранения памяти о Холокосте и одновременной героизации ветеранов СС и коллаборационистов вызывает сожаление, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхаса Гольдшмидт.Почти 90% латвийских евреев погибли во время войны. Страна также стала одним из центров сосредоточения концлагерей для евреев - как ее жителей, так и привезенных из других стран. 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога Риги была сожжена нацистами вместе с находившимися в ней людьми, в этот день в Латвии отмечается день памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Гольдшмидт отметил крайнюю важность того, что память об ужасах Холокоста существует и транслируется на государственном уровне.Тема не менее, президент СРЕ отметил действия правительства Латвии по обеспечению безопасности еврейской общины, а также возвращению жертвам нацистов изъятого у них имущества. "Три года назад Совет раввинов Европы был в Латвии, мы встречались с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, обсуждали с ними положение еврейской общины в стране, а также выразили искреннюю благодарность за поддержку общины и ее безопасности - как физической, так и духовной, а также за шаги, сделанные правительством для реституции имущества евреев", - добавил президент СРЕ.Ранее Гольдшмидт выразил возмущение словами польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша не должна платить за преступления против имущества евреев во время Холокоста, совершенные на ее территории. Он заявил об этом после того, как польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, и пригрозило ухудшением отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html

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матеуш моравецкий, пинхас гольдшмидт, эдгар ринкевич, москва, латвия, рига