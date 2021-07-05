В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии
© предоставлено пресс-службой СРЕПрезидент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
© предоставлено пресс-службой СРЕ
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двойственность политики Латвии в отношении сохранения памяти о Холокосте и одновременной героизации ветеранов СС и коллаборационистов вызывает сожаление, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхаса Гольдшмидт.
"Действительно, еврейская община Латвии живет более чем неплохо, развивается, в том числе, при поддержке правительства. Однако удивительная двойственность в политике государства, касающейся памяти о Холокосте, имеет место. Власти Латвии до сих пор совмещают память о Холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах. К сожалению, правительства некоторых стран до сих пор пытаются переписать историю. Я бы порекомендовал им оставить это для ученых и историков", - сказал раввин.
Почти 90% латвийских евреев погибли во время войны. Страна также стала одним из центров сосредоточения концлагерей для евреев - как ее жителей, так и привезенных из других стран. 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога Риги была сожжена нацистами вместе с находившимися в ней людьми, в этот день в Латвии отмечается день памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Гольдшмидт отметил крайнюю важность того, что память об ужасах Холокоста существует и транслируется на государственном уровне.
Тема не менее, президент СРЕ отметил действия правительства Латвии по обеспечению безопасности еврейской общины, а также возвращению жертвам нацистов изъятого у них имущества. "Три года назад Совет раввинов Европы был в Латвии, мы встречались с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, обсуждали с ними положение еврейской общины в стране, а также выразили искреннюю благодарность за поддержку общины и ее безопасности - как физической, так и духовной, а также за шаги, сделанные правительством для реституции имущества евреев", - добавил президент СРЕ.
Ранее Гольдшмидт выразил возмущение словами польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша не должна платить за преступления против имущества евреев во время Холокоста, совершенные на ее территории. Он заявил об этом после того, как польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, и пригрозило ухудшением отношений между двумя странами.