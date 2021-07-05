https://ria.ru/20210705/pokhischenie-1739967113.html

СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика

СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика - РИА Новости, 05.07.2021

СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика

Житель Нижнего Новгород, задержанный за похищение шестилетнего мальчика в центре города, по заключению экспертов, нуждается в психиатрической помощи, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:36

2021-07-05T16:36

2021-07-05T16:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгород, задержанный за похищение шестилетнего мальчика в центре города, по заключению экспертов, нуждается в психиатрической помощи, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, утром 17 мая нетрезвый мужчина, находясь на детской площадке на улице Заломова, подошел к 6-летнему мальчику и под предлогом прогулки с собакой увел его в неизвестном направлении. Были организованы масштабные поиски ребенка, в которых принимали участие сотрудники МЧС, СК, полиции, волонтеры, местные жители. Ночью 18 мая ребенок был обнаружен в другом районе города, с ним все в порядке.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)."Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в лечении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210625/prigovor-1738610318.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия