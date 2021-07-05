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СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика - РИА Новости, 05.07.2021
СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
Житель Нижнего Новгород, задержанный за похищение шестилетнего мальчика в центре города, по заключению экспертов, нуждается в психиатрической помощи, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:36
2021-07-05T16:36
2021-07-05T16:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Житель Нижнего Новгород, задержанный за похищение шестилетнего мальчика в центре города, по заключению экспертов, нуждается в психиатрической помощи, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, утром 17 мая нетрезвый мужчина, находясь на детской площадке на улице Заломова, подошел к 6-летнему мальчику и под предлогом прогулки с собакой увел его в неизвестном направлении. Были организованы масштабные поиски ребенка, в которых принимали участие сотрудники МЧС, СК, полиции, волонтеры, местные жители. Ночью 18 мая ребенок был обнаружен в другом районе города, с ним все в порядке.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)."Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в лечении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
СК попросил отправить на лечение жителя Нижнего Новгорода, похитившего шестилетнего мальчика