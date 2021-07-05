https://ria.ru/20210705/pogoda-1739854761.html

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели - РИА Новости, 05.07.2021

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели

Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:07

2021-07-05T03:07

2021-07-05T10:29

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

кольский полуостров

москва

свердловская область

курганская область

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый добавил, что в Крыму прогнозируется ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливень."Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс <…> Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов", — добавил он.В Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата."Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду <...> Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника", — сказал Вильфанд.Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град обрушатся на Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.Кроме того, с понедельника начнется "волна тепла" в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии."Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы", — уточнил собеседник агентства.Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.

https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html

https://ria.ru/20210704/dozhd-1739827210.html

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