Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/pogoda-1739854761.html
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели - РИА Новости, 05.07.2021
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели
Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:07
2021-07-05T10:29
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
кольский полуостров
москва
свердловская область
курганская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739837277_0:166:3002:1855_1920x0_80_0_0_f3d082e1856763b40a0fd26a5794254d.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый добавил, что в Крыму прогнозируется ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливень."Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс &lt;…&gt; Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов", — добавил он.В Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата."Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду &lt;...&gt; Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника", — сказал Вильфанд.Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град обрушатся на Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.Кроме того, с понедельника начнется "волна тепла" в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии."Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы", — уточнил собеседник агентства.Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.
https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html
https://ria.ru/20210704/dozhd-1739827210.html
россия
кольский полуостров
москва
свердловская область
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739837277_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_dab25b04f210d2eef2691be4716cf171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, кольский полуостров, москва, свердловская область, курганская область, общество
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели
03:07 05.07.2021 (обновлено: 10:29 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России и в других регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона <…> Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будут проходить фронтальные разделы, ожидается много осадков", — рассказал он.

Ученый добавил, что в Крыму прогнозируется ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливень.
"Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс <…> Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов", — добавил он.
Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 11:08
Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"
В Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата.
"Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду <...> Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника", — сказал Вильфанд.
Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град обрушатся на Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.
Кроме того, с понедельника начнется "волна тепла" в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.
"Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы", — уточнил собеседник агентства.
Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 17:20
В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся дожди в Крыму
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрКольский полуостровМоскваСвердловская областьКурганская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
Лента новостейМолния