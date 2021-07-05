В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в начале недели
03:07 05.07.2021 (обновлено: 10:29 05.07.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России и в других регионах
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона <…> Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будут проходить фронтальные разделы, ожидается много осадков", — рассказал он.
Ученый добавил, что в Крыму прогнозируется ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливень.
"Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс <…> Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов", — добавил он.
В Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата.
"Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду <...> Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника", — сказал Вильфанд.
Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град обрушатся на Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.
Кроме того, с понедельника начнется "волна тепла" в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.
"Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы", — уточнил собеседник агентства.
Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.