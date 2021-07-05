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Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму
Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму
Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму в связи с подтоплениями, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:13
2021-07-05T15:04
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
происшествия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму в связи с подтоплениями, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение об усилении контроля за ситуацией в Краснодарском крае, в районе города Сочи и Республике Крым, в Бахчисарайском районе в связи с подтоплениями", - говорится в сообщении.Согласно нему, региональные управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению.В Крыму развертываются пункты временного размещения (ПВР)."Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю организовало работу по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в ПВР, контроль за качеством продуктов питания. Пункты временного размещения развернуты уже с учетом новых методических рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором для ПВР в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов рублей приходятся на Ялту.На территории Сочи, по данным регионального оперштаба, в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.
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керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, происшествия
Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией на Кубани и в Крыму
14:13 05.07.2021 (обновлено: 15:04 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Роспотребнадзор поручил усилить контроль на Кубани и в Крыму из-за подтоплений

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму в связи с подтоплениями, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение об усилении контроля за ситуацией в Краснодарском крае, в районе города Сочи и Республике Крым, в Бахчисарайском районе в связи с подтоплениями", - говорится в сообщении.
Согласно нему, региональные управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, подаваемой населению.
В Крыму развертываются пункты временного размещения (ПВР).
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"Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю организовало работу по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в ПВР, контроль за качеством продуктов питания. Пункты временного размещения развернуты уже с учетом новых методических рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором для ПВР в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов рублей приходятся на Ялту.
На территории Сочи, по данным регионального оперштаба, в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.
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КерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымСевастопольПроисшествия
 
 
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