https://ria.ru/20210705/otravlenie-1739947422.html
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:19
2021-07-05T15:19
2021-07-05T15:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребенка из квартиры жилого дома, расположенного по улице Ивана Сусанина в городе Москве", - сказала Иванова.По ее словам, малолетний находился в гостях с родителями. Когда они отвлеклись, ребенок сделал глоток жидкости для розжига, после чего они незамедлительно обратились за медицинской помощью. По результатам медобследования, у ребенка диагностировано отравление, ему оказывается необходимая помощь."В ближайшее время будут опрошены родители малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/otravlenie-1729494807.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
Следователи организовали проверку после отравления ребенка жидкостью для розжига в Москве