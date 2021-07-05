https://ria.ru/20210705/otravlenie-1739947422.html

В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига

В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига - РИА Новости, 05.07.2021

В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига

Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:19

2021-07-05T15:19

2021-07-05T15:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребенка из квартиры жилого дома, расположенного по улице Ивана Сусанина в городе Москве", - сказала Иванова.По ее словам, малолетний находился в гостях с родителями. Когда они отвлеклись, ребенок сделал глоток жидкости для розжига, после чего они незамедлительно обратились за медицинской помощью. По результатам медобследования, у ребенка диагностировано отравление, ему оказывается необходимая помощь."В ближайшее время будут опрошены родители малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/otravlenie-1729494807.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия