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В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:19
2021-07-05T15:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребенка из квартиры жилого дома, расположенного по улице Ивана Сусанина в городе Москве", - сказала Иванова.По ее словам, малолетний находился в гостях с родителями. Когда они отвлеклись, ребенок сделал глоток жидкости для розжига, после чего они незамедлительно обратились за медицинской помощью. По результатам медобследования, у ребенка диагностировано отравление, ему оказывается необходимая помощь."В ближайшее время будут опрошены родители малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве ребенок отравился жидкостью для розжига
15:19 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Следователи организовали проверку после отравления ребенка жидкостью для розжига в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как ребенок выпил жидкость для розжига в Москве, он госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребенка из квартиры жилого дома, расположенного по улице Ивана Сусанина в городе Москве", - сказала Иванова.
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По ее словам, малолетний находился в гостях с родителями. Когда они отвлеклись, ребенок сделал глоток жидкости для розжига, после чего они незамедлительно обратились за медицинской помощью. По результатам медобследования, у ребенка диагностировано отравление, ему оказывается необходимая помощь.
"В ближайшее время будут опрошены родители малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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