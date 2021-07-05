https://ria.ru/20210705/otnosheniya-1739933759.html

В Черногории рассказали, что нужно для восстановления отношений с Россией

В Черногории рассказали, что нужно для восстановления отношений с Россией - РИА Новости, 05.07.2021

В Черногории рассказали, что нужно для восстановления отношений с Россией

Восстановлению отношений между Черногорией и Россией может способствовать укрепление экономического сотрудничества, заявил РИА Новости один из лидеров входящего РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:19

2021-07-05T14:19

2021-07-05T14:19

россия

милан кнежевич

леонид слуцкий (политик)

андрия мандич

черногория

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восстановлению отношений между Черногорией и Россией может способствовать укрепление экономического сотрудничества, заявил РИА Новости один из лидеров входящего в правящее парламентское большинство движения "Демократический фронт" (ДФ) и председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич.Кнежевич и его коллега по партии Андрия Мандич на прошлой неделе посетили с визитом Москву по приглашению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого."Мы здесь, чтобы показать, что в Черногории все-таки есть политические силы, на которые можно опереть эти отношения. Здесь в том числе экономическая задача. Нужно работать над тем, чтобы возобновились авиаперелеты между Москвой и Черногорией. Очень важно, жизненно необходимо, практически, чтобы разрешился вопрос импорта продукции Черногории, в том числе черногорских вин", - заявил Кнежевич.По его словам, Черногория долгое время была одной из самых интересных для русских туристов направлений, также многие покупали там недвижимость. "Но эта ситуация стала ухудшаться после вступления Черногории в НАТО и введения санкций со стороны Черногории", - добавил он.Кроме того, Россия и Черногория сотрудничают по розыску и взаимной выдаче преступников. "По моей информации, сотрудничество существует, уже было несколько выдач преступников и с той, и с другой стороны", - сказал Кнежевич.Что касается сотрудничества по борьбе с коронавирусом, он подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" была первой вакциной, которая попала в Черногорию. Отвечая на вопрос о возможности производства российской вакцины в Черногории, Кнежевич сказало, что, скорее всего, технически это неисполнимо."Идея другая: полная гармонизация отношений между Черногорией и Сербией в том числе бы и эту проблему облегчила через то производство, которое есть в Сербии. Мы считаем, что это производство будет для всех Балкан, это будет региональный проект", - заявил он.Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович сообщил, что значительная партия препарата для расфасовки в Сербии вакцины "Спутник V" прибудет из России в понедельник. Препарат будет доставлен в Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде. Как Попович ранее сообщил РИА Новости, там уже произведены первые десятки тысяч вакцин, образцы отправлены на экспертизу в Россию и ожидается одобрение.

https://ria.ru/20210628/sotrudnichestvo-1738881155.html

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россия

черногория

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россия, милан кнежевич, леонид слуцкий (политик), андрия мандич, черногория, в мире