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В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия - РИА Новости, 05.07.2021
В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
Нерешенные вопросы в сфере оборота оружия представляют собой серьезный вызов общественной безопасности РФ, заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:21
2021-07-05T16:36
ильназ галявиев
россия
александр гребенкин
казань
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нерешенные вопросы в сфере оборота оружия представляют собой серьезный вызов общественной безопасности РФ, заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин."Серьезный вызов общественной безопасности представляют нерешенные вопросы в сфере оборота оружия, что, в том числе, подтверждается трагическими событиями в Казани в мае 2021 года, где жертвами преступления, связанного с применением оружия, стали дети и учителя гимназии", - сказал Гребенкин.По его словам, в рамках действия новой редакции стратегии национальной безопасности РФ "требуется повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210618/gosduma-1737444761.html
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ильназ галявиев, россия, александр гребенкин, казань, происшествия
В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:21 05.07.2021 (обновлено: 16:36 05.07.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нерешенные вопросы в сфере оборота оружия представляют собой серьезный вызов общественной безопасности РФ, заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
"Серьезный вызов общественной безопасности представляют нерешенные вопросы в сфере оборота оружия, что, в том числе, подтверждается трагическими событиями в Казани в мае 2021 года, где жертвами преступления, связанного с применением оружия, стали дети и учителя гимназии", - сказал Гребенкин.
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По его словам, в рамках действия новой редакции стратегии национальной безопасности РФ "требуется повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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