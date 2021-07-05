https://ria.ru/20210705/oruzhie-1739961485.html

В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия

В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия - РИА Новости, 05.07.2021

В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия

Нерешенные вопросы в сфере оборота оружия представляют собой серьезный вызов общественной безопасности РФ, заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:21

2021-07-05T16:21

2021-07-05T16:36

ильназ галявиев

россия

александр гребенкин

казань

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нерешенные вопросы в сфере оборота оружия представляют собой серьезный вызов общественной безопасности РФ, заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин."Серьезный вызов общественной безопасности представляют нерешенные вопросы в сфере оборота оружия, что, в том числе, подтверждается трагическими событиями в Казани в мае 2021 года, где жертвами преступления, связанного с применением оружия, стали дети и учителя гимназии", - сказал Гребенкин.По его словам, в рамках действия новой редакции стратегии национальной безопасности РФ "требуется повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210618/gosduma-1737444761.html

https://ria.ru/20210527/kazan-1734386141.html

россия

казань

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ильназ галявиев, россия, александр гребенкин, казань, происшествия