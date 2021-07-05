В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:21 05.07.2021 (обновлено: 16:36 05.07.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нерешенные вопросы в сфере оборота оружия представляют собой серьезный вызов общественной безопасности РФ, заявил журналистам заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
"Серьезный вызов общественной безопасности представляют нерешенные вопросы в сфере оборота оружия, что, в том числе, подтверждается трагическими событиями в Казани в мае 2021 года, где жертвами преступления, связанного с применением оружия, стали дети и учителя гимназии", - сказал Гребенкин.
По его словам, в рамках действия новой редакции стратегии национальной безопасности РФ "требуется повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.