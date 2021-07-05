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Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы
Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы - РИА Новости, 05.07.2021
Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы
Мужчина, который представился депутатом, напал на врача в приемном отделении саратовской городской клинической больницы №6, куда на "скорой" сопровождал другого РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T23:49
2021-07-05T23:49
россия
саратовская область
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Мужчина, который представился депутатом, напал на врача в приемном отделении саратовской городской клинической больницы №6, куда на "скорой" сопровождал другого пациента, сообщило учреждение в Instagram.По данным больницы, в ночь на понедельник в приемное отделение больницы №6 по линии скорой помощи поступил пациент после отдыха на даче, его сопровождал "молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния"."Мужчина представлялся "депутатом города Энгельса Владовичем", ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР. В настоящее время написано заявление, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На территории больницы установлены камеры наблюдения, которые зафиксировали злоумышленника", - говорится в сообщении.Уточняется, что терапевту первую помощь оказали коллеги по больнице, и сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.
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россия
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россия, саратовская область, саратов, происшествия
Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы
23:49 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Мужчина, который представился депутатом, напал на врача в приемном отделении саратовской городской клинической больницы №6, куда на "скорой" сопровождал другого пациента, сообщило учреждение в Instagram.
По данным больницы, в ночь на понедельник в приемное отделение больницы №6 по линии скорой помощи поступил пациент после отдыха на даче, его сопровождал "молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния".
"Мужчина представлялся "депутатом города Энгельса Владовичем", ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР. В настоящее время написано заявление, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На территории больницы установлены камеры наблюдения, которые зафиксировали злоумышленника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что терапевту первую помощь оказали коллеги по больнице, и сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.
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