https://ria.ru/20210705/napadenie-1740018634.html

Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы

Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы - РИА Новости, 05.07.2021

Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы

Мужчина, который представился депутатом, напал на врача в приемном отделении саратовской городской клинической больницы №6, куда на "скорой" сопровождал другого РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T23:49

2021-07-05T23:49

2021-07-05T23:49

россия

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Мужчина, который представился депутатом, напал на врача в приемном отделении саратовской городской клинической больницы №6, куда на "скорой" сопровождал другого пациента, сообщило учреждение в Instagram.По данным больницы, в ночь на понедельник в приемное отделение больницы №6 по линии скорой помощи поступил пациент после отдыха на даче, его сопровождал "молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния"."Мужчина представлялся "депутатом города Энгельса Владовичем", ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР. В настоящее время написано заявление, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На территории больницы установлены камеры наблюдения, которые зафиксировали злоумышленника", - говорится в сообщении.Уточняется, что терапевту первую помощь оказали коллеги по больнице, и сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.

https://ria.ru/20210514/yakutsk-1732241890.html

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саратовская область

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россия, саратовская область, саратов, происшествия