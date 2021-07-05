https://ria.ru/20210705/moshenniki-1739945951.html

В Москве задержали группу интернет-мошенников

В Москве задержали группу интернет-мошенников - РИА Новости, 05.07.2021

В Москве задержали группу интернет-мошенников

Полиция задержала в Москве и еще трех регионах дистанционных мошенников, которые просили потенциальных покупателей недвижимости и дорогих авто подтвердить... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:11

2021-07-05T15:11

2021-07-05T15:11

россия

ирина волк

москва

московская область (подмосковье)

group-ib

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Москве и еще трех регионах дистанционных мошенников, которые просили потенциальных покупателей недвижимости и дорогих авто подтвердить платежеспособность переводом родственникам и, получив их персональные данные, снимали деньги по поддельным документам, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк."Злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы. А затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции", - сообщила Волк.В дальнейшем, получив персональные данные своих жертв, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, посещали с ними банки и снимали деньги. По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), сейчас они объединены в одно производство.На территории Москвы, Подмосковья, Саратовской и Волгоградской областей были задержаны 9 подозреваемых, четверо из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Злоумышленники могут быть причастны к совершению еще 30 похожих деяний, отмечается в релизе.Раскрыть схему полиции помогли специалисты компании Group-IB.

https://ria.ru/20210704/kamera-1739785736.html

https://ria.ru/20210630/medvedev-1739261504.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, москва, московская область (подмосковье), group-ib, происшествия