https://ria.ru/20210705/menshov-1739997973.html

Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби"

Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби" - РИА Новости, 05.07.2021

Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби"

Владимир Меньшов, снявший в 1984 году знаменитый фильм "Любовь и голуби", перед его показом официальным лицам привез черновой вариант в Астрахань для просмотра... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:49

2021-07-05T18:49

2021-07-05T18:49

культура

умер владимир меньшов

культура

россия

рсфср

владимир меньшов

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739882349_0:0:4425:2489_1920x0_80_0_0_025353f06c5c6cf656eac49f8cc3794f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Владимир Меньшов, снявший в 1984 году знаменитый фильм "Любовь и голуби", перед его показом официальным лицам привез черновой вариант в Астрахань для просмотра с семьей и друзьями, рассказал РИА Новости друг детства Меньшова, худрук астраханского ТЮЗа Юрий Кочетков.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса."С Володей мы закончили разные школы (в Астрахани), но любовь к театру нас сдружила. Он был во вспомогательном составе Драмтеатра, а я в ТЮЗе. Вот с тех пор на протяжении всех этих лет мы поддерживали связь", - сказал Кочетков. Он добавил, что Меньшов был несколько закрытым, но при этом очень отзывчивым человеком."Он всегда рвался душой сюда и оставался верен малой родине", - отметил собеседник агентства.Он вспомнил, как однажды Меньшов приехал к нему и попросил найти цветной видеомагнитофон. "Сказал, что снял фильм "Любовь и голуби" и никому еще его не показывал. Привез нам рабочий вариант и хотел бы посмотреть", - рассказал Кочетков.Найти нужный видеомагнитофон ему удалось лишь у местного руководства правоохранительных органов. В итоге первый черновой вариант ставшего потом знаменитым фильма Меньшов смотрел в кругу семьи, двух друзей детства – Кочеткова и композитора Исаи Пиндруса, а также высшего офицерского состава. "Он весь фильм нам комментировал и говорил: "Вот это вырежут, это, наверно, тоже"… Фильм, конечно, хорошее, доброе впечатление произвел", - рассказал Кочетков.Он добавил, что Меньшов всегда по возможности приезжал в Астрахань на фестивали, рыбалку и просто с дружескими визитами.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739980956.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739921686.html

россия

рсфср

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, культура, россия, рсфср, владимир меньшов, ссср