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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739997973.html
Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби"
Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби" - РИА Новости, 05.07.2021
Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби"
Владимир Меньшов, снявший в 1984 году знаменитый фильм "Любовь и голуби", перед его показом официальным лицам привез черновой вариант в Астрахань для просмотра... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:49
2021-07-05T18:49
культура
умер владимир меньшов
культура
россия
рсфср
владимир меньшов
ссср
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Владимир Меньшов, снявший в 1984 году знаменитый фильм "Любовь и голуби", перед его показом официальным лицам привез черновой вариант в Астрахань для просмотра с семьей и друзьями, рассказал РИА Новости друг детства Меньшова, худрук астраханского ТЮЗа Юрий Кочетков.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса."С Володей мы закончили разные школы (в Астрахани), но любовь к театру нас сдружила. Он был во вспомогательном составе Драмтеатра, а я в ТЮЗе. Вот с тех пор на протяжении всех этих лет мы поддерживали связь", - сказал Кочетков. Он добавил, что Меньшов был несколько закрытым, но при этом очень отзывчивым человеком."Он всегда рвался душой сюда и оставался верен малой родине", - отметил собеседник агентства.Он вспомнил, как однажды Меньшов приехал к нему и попросил найти цветной видеомагнитофон. "Сказал, что снял фильм "Любовь и голуби" и никому еще его не показывал. Привез нам рабочий вариант и хотел бы посмотреть", - рассказал Кочетков.Найти нужный видеомагнитофон ему удалось лишь у местного руководства правоохранительных органов. В итоге первый черновой вариант ставшего потом знаменитым фильма Меньшов смотрел в кругу семьи, двух друзей детства – Кочеткова и композитора Исаи Пиндруса, а также высшего офицерского состава. "Он весь фильм нам комментировал и говорил: "Вот это вырежут, это, наверно, тоже"… Фильм, конечно, хорошее, доброе впечатление произвел", - рассказал Кочетков.Он добавил, что Меньшов всегда по возможности приезжал в Астрахань на фестивали, рыбалку и просто с дружескими визитами.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739980956.html
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умер владимир меньшов, культура, россия, рсфср, владимир меньшов, ссср
Друг Меньшова рассказал о просмотре черновика фильма "Любовь и голуби"
18:49 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Владимир Меньшов
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Друг Меньшова рассказал, как смотрел с ним черновик фильма "Любовь и голуби"

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Владимир Меньшов, снявший в 1984 году знаменитый фильм "Любовь и голуби", перед его показом официальным лицам привез черновой вариант в Астрахань для просмотра с семьей и друзьями, рассказал РИА Новости друг детства Меньшова, худрук астраханского ТЮЗа Юрий Кочетков.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
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"С Володей мы закончили разные школы (в Астрахани), но любовь к театру нас сдружила. Он был во вспомогательном составе Драмтеатра, а я в ТЮЗе. Вот с тех пор на протяжении всех этих лет мы поддерживали связь", - сказал Кочетков. Он добавил, что Меньшов был несколько закрытым, но при этом очень отзывчивым человеком.
"Он всегда рвался душой сюда и оставался верен малой родине", - отметил собеседник агентства.
Он вспомнил, как однажды Меньшов приехал к нему и попросил найти цветной видеомагнитофон. "Сказал, что снял фильм "Любовь и голуби" и никому еще его не показывал. Привез нам рабочий вариант и хотел бы посмотреть", - рассказал Кочетков.
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Найти нужный видеомагнитофон ему удалось лишь у местного руководства правоохранительных органов. В итоге первый черновой вариант ставшего потом знаменитым фильма Меньшов смотрел в кругу семьи, двух друзей детства – Кочеткова и композитора Исаи Пиндруса, а также высшего офицерского состава. "Он весь фильм нам комментировал и говорил: "Вот это вырежут, это, наверно, тоже"… Фильм, конечно, хорошее, доброе впечатление произвел", - рассказал Кочетков.
Он добавил, что Меньшов всегда по возможности приезжал в Астрахань на фестивали, рыбалку и просто с дружескими визитами.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
 
КультураУмер Владимир МеньшовКультураРоссияРСФСРВладимир МеньшовСССР
 
 
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