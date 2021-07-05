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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/menshov-1739988344.html
Патриарх Кирилл отметил "твердую патриотическую позицию" Меньшова
Патриарх Кирилл отметил "твердую патриотическую позицию" Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Патриарх Кирилл отметил "твердую патриотическую позицию" Меньшова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова, отметив выдающийся талант кинорежиссера и актера, его... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:00
2021-07-05T18:17
религия и мировоззрение
умер владимир меньшов
культура
рсфср
владимир меньшов
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова, отметив выдающийся талант кинорежиссера и актера, его преподавательскую и общественную деятельность, "в которой он стоял на твердых патриотических позициях".Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса."Владимир Валентинович прожил яркую, насыщенную жизнь, неразрывно связанную с кино. Благодаря своему усердию и трудолюбию, а также незаурядному таланту, он стал блестящим и востребованным актером, широко известным не только в нашей стране, но и за рубежом. &lt;…&gt; Многие фильмы с его участием вошли в классику отечественного кинематографа. Много сил было отдано почившим преподаванию актерского и режиссерского мастерства талантливой молодежи и общественной деятельности, в которой он стоял на твердых патриотических позициях", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на официальном сайте РПЦ.Патриарх выразил уверенность, что светлая память о Владимире Меньшове сохранится на многие годы.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда №17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.
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умер владимир меньшов, культура, рсфср, владимир меньшов, русская православная церковь, ссср

Патриарх Кирилл отметил "твердую патриотическую позицию" Меньшова

18:00 05.07.2021 (обновлено: 18:17 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Владимир Меньшов
Кинорежиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова, отметив выдающийся талант кинорежиссера и актера, его преподавательскую и общественную деятельность, "в которой он стоял на твердых патриотических позициях".
Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
"Владимир Валентинович прожил яркую, насыщенную жизнь, неразрывно связанную с кино. Благодаря своему усердию и трудолюбию, а также незаурядному таланту, он стал блестящим и востребованным актером, широко известным не только в нашей стране, но и за рубежом. <…> Многие фильмы с его участием вошли в классику отечественного кинематографа. Много сил было отдано почившим преподаванию актерского и режиссерского мастерства талантливой молодежи и общественной деятельности, в которой он стоял на твердых патриотических позициях", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на официальном сайте РПЦ.
Патриарх выразил уверенность, что светлая память о Владимире Меньшове сохранится на многие годы.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 14:15Культура
Ученик токаря, получивший "Оскар". Ушел из жизни Владимир Меньшов
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда №17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.
 
Религия и мировоззрениеУмер Владимир МеньшовКультураРСФСРВладимир МеньшовРусская православная церковьСССР
 
 
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