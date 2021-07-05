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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739959602.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:16
2021-07-05T16:16
культура
умер владимир меньшов
михаил мишустин
владимир меньшов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих работ невозможно представить отечественное искусство.Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Мишустин отметил, что уникальность, непохожесть и оригинальность Меньшова проявились в актерском и режиссерском мастерстве. "Он обладал особым даром, благодаря которому превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и весёлые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей. Правдивые истории Владимира Меньшова о жизни, любви, счастье стали всенародно любимыми кинолентами", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
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умер владимир меньшов, михаил мишустин, владимир меньшов
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:16 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью актера Меньшова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих работ невозможно представить отечественное искусство.
Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
"Владимир Меньшов был человек редкого таланта и невероятного обаяния. Без него, без его ярких творческих работ наше искусство представить невозможно. Он вписал множество страниц в историю отечественного и мирового кинематографа", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что уникальность, непохожесть и оригинальность Меньшова проявились в актерском и режиссерском мастерстве. "Он обладал особым даром, благодаря которому превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и весёлые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей. Правдивые истории Владимира Меньшова о жизни, любви, счастье стали всенародно любимыми кинолентами", - добавил глава правительства.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 12:06
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КультураУмер Владимир МеньшовМихаил МишустинВладимир Меньшов
 
 
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