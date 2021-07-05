https://ria.ru/20210705/menshov-1739959602.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:16

2021-07-05T16:16

2021-07-05T16:16

культура

умер владимир меньшов

михаил мишустин

владимир меньшов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739950833_0:0:3622:2037_1920x0_80_0_0_cb0a4c411c0f73bd2391a5366e6078ed.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих работ невозможно представить отечественное искусство.Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Мишустин отметил, что уникальность, непохожесть и оригинальность Меньшова проявились в актерском и режиссерском мастерстве. "Он обладал особым даром, благодаря которому превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и весёлые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей. Правдивые истории Владимира Меньшова о жизни, любви, счастье стали всенародно любимыми кинолентами", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, михаил мишустин, владимир меньшов