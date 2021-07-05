https://ria.ru/20210705/menshov-1739959602.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:16
2021-07-05T16:16
2021-07-05T16:16
культура
умер владимир меньшов
михаил мишустин
владимир меньшов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова и отметил, что без его ярких творческих работ невозможно представить отечественное искусство.Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Мишустин отметил, что уникальность, непохожесть и оригинальность Меньшова проявились в актерском и режиссерском мастерстве. "Он обладал особым даром, благодаря которому превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и весёлые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей. Правдивые истории Владимира Меньшова о жизни, любви, счастье стали всенародно любимыми кинолентами", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
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умер владимир меньшов, михаил мишустин, владимир меньшов
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Премьер-министр Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью актера Меньшова