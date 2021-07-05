https://ria.ru/20210705/menshov-1739946809.html

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Владимир Меньшов был замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела, его творчество навсегда останется в российской культуре, говорится в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:16

2021-07-05T15:16

2021-07-05T15:16

культура

умер владимир меньшов

новости культуры

владимир меньшов

валентина матвиенко

мосфильм

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Владимир Меньшов был замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела, его творчество навсегда останется в российской культуре, говорится в правительственной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес киноконцерна "Мосфильм".Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Владимир Валентинович был яркой, неординарной личностью, замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела", - сказала Матвиенко.По словам сенатора, работы Меньшова отличались неповторимым авторским почерком. Как никто другой, он умел показать характеры, чувства и переживания своих героев, их многогранные взаимоотношения. "Жизнеутверждающие фильмы Владимира Валентиновича, отмеченные отечественными и международными наградами, стали близкими и любимыми для миллионов почитателей его таланта", - говорится в телеграмме.Матвиенко подчеркнула, что прекрасное и глубоко человечное творчество Меньшова "навсегда останется в российской культуре и в наших сердцах". "Светлая ему память и искренняя благодарность за все хорошее и доброе, сделанное им для людей", - сказала глава Совфеда.Она передала соболезнования родным и близким Меньшова.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739913848.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, новости культуры, владимир меньшов, валентина матвиенко, мосфильм, общество