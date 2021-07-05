Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739946809.html
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Владимир Меньшов был замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела, его творчество навсегда останется в российской культуре, говорится в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:16
2021-07-05T15:16
культура
умер владимир меньшов
новости культуры
владимир меньшов
валентина матвиенко
мосфильм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739881592_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_9e85351cc746fea86f4f9bcf3aff1d27.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Владимир Меньшов был замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела, его творчество навсегда останется в российской культуре, говорится в правительственной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес киноконцерна "Мосфильм".Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Владимир Валентинович был яркой, неординарной личностью, замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела", - сказала Матвиенко.По словам сенатора, работы Меньшова отличались неповторимым авторским почерком. Как никто другой, он умел показать характеры, чувства и переживания своих героев, их многогранные взаимоотношения. "Жизнеутверждающие фильмы Владимира Валентиновича, отмеченные отечественными и международными наградами, стали близкими и любимыми для миллионов почитателей его таланта", - говорится в телеграмме.Матвиенко подчеркнула, что прекрасное и глубоко человечное творчество Меньшова "навсегда останется в российской культуре и в наших сердцах". "Светлая ему память и искренняя благодарность за все хорошее и доброе, сделанное им для людей", - сказала глава Совфеда.Она передала соболезнования родным и близким Меньшова.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
https://ria.ru/20210705/menshov-1739913848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739881592_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b50d52f201bb5b3a9546da5df3ff8e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер владимир меньшов, новости культуры, владимир меньшов, валентина матвиенко, мосфильм, общество
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:16 05.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Владимир Меньшов
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Матвиенко заявила, что творчество Владимира Меньшова навсегда останется в российской культуре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Владимир Меньшов был замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела, его творчество навсегда останется в российской культуре, говорится в правительственной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес киноконцерна "Мосфильм".
Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:06
Биография Владимира Меньшова
"Владимир Валентинович был яркой, неординарной личностью, замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела", - сказала Матвиенко.
По словам сенатора, работы Меньшова отличались неповторимым авторским почерком. Как никто другой, он умел показать характеры, чувства и переживания своих героев, их многогранные взаимоотношения. "Жизнеутверждающие фильмы Владимира Валентиновича, отмеченные отечественными и международными наградами, стали близкими и любимыми для миллионов почитателей его таланта", - говорится в телеграмме.
Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года. В руках Меньшова Оскар, полученный им за фильм Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
13:06Культура
Ректор ВГИК рассказал о последнем разговоре с Меньшовым
Матвиенко подчеркнула, что прекрасное и глубоко человечное творчество Меньшова "навсегда останется в российской культуре и в наших сердцах". "Светлая ему память и искренняя благодарность за все хорошее и доброе, сделанное им для людей", - сказала глава Совфеда.
Она передала соболезнования родным и близким Меньшова.
 
КультураУмер Владимир МеньшовНовости культурыВладимир МеньшовВалентина МатвиенкоМосфильмОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
Лента новостейМолния