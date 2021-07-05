https://ria.ru/20210705/menshov-1739939841.html

Глава ФСИН выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Глава ФСИН выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Глава ФСИН выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Директор ФСИН России Александр Калашников направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким режиссера Владимира Меньшова, который на протяжении многих лет РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:55

2021-07-05T14:55

2021-07-05T14:55

культура

умер владимир меньшов

россия

александр калашников

новости культуры

владимир меньшов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мосфильм

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Директор ФСИН России Александр Калашников направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким режиссера Владимира Меньшова, который на протяжении многих лет возглавлял Общественный совет при данном ведомстве, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Ушел из жизни выдающийся режиссер, талантливый артист, авторитетный общественный деятель, яркий, разносторонний, смелый, честный и неравнодушный человек, обладающий неиссякаемой энергией созидания и всем сердцем преданный своему делу и Отечеству. На протяжении многих лет он возглавлял Общественный совет при ФСИН России, с большим вниманием относился ко всем вопросам, связанным с деятельностью уголовно-исполнительной системы, служил примером для всех сотрудников ведомства", - сообщается в телеграмме."Далеко не каждому удается так ярко проявить себя, реализовав дарованные Богом способности. Талант Владимира Валентиновича поистине уникален, в его фильмах отразилась целая эпоха, и те впечатления, чувства, общечеловеческие ценности и идеалы, которые запечатлены в этих кинолентах, будут жить вне времени и перейдут грядущим поколениям, станут частью их будущего и настоящего. Светлая память о Владимире Валентиновиче навсегда останется в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с вами", - приводятся в телеграмме слова Калашникова.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, россия, александр калашников, новости культуры, владимир меньшов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мосфильм, общество