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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739932897.html
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:16
2021-07-05T14:16
культура
умер владимир меньшов
культура
россия
владимир меньшов
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся откровенно говорить то, что думает, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Режиссер, актер, человек, гражданин. Великий и простой одновременно. Это знают все, кому посчастливилось общаться с ним лично. И еще поразительно скромный, несмотря на все регалии и звания. Интеллигентный, глубокий, с искрометным чувством юмора и самоиронией. Что особенно важно - истинный патриот России, человек с отчетливой гражданской позицией, которому было небезразлично то, что происходит в стране. Владимир Валентинович был человеком прямым, не боящимся откровенно говорить то, что думает", - рассказала Великанова, слова которой цитирует пресс-служба палаты.Она подчеркнула, что смерть Меньшова - невосполнимая утрата для отечественной культуры.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
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умер владимир меньшов, культура, россия, владимир меньшов, общественная палата рф, общество
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
14:16 05.07.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

Председатель комиссии ОП Ирина Великанова назвала Владимира Меньшова прямым человеком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся откровенно говорить то, что думает, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.
В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
"Режиссер, актер, человек, гражданин. Великий и простой одновременно. Это знают все, кому посчастливилось общаться с ним лично. И еще поразительно скромный, несмотря на все регалии и звания. Интеллигентный, глубокий, с искрометным чувством юмора и самоиронией. Что особенно важно - истинный патриот России, человек с отчетливой гражданской позицией, которому было небезразлично то, что происходит в стране. Владимир Валентинович был человеком прямым, не боящимся откровенно говорить то, что думает", - рассказала Великанова, слова которой цитирует пресс-служба палаты.
Она подчеркнула, что смерть Меньшова - невосполнимая утрата для отечественной культуры.
Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года. В руках Меньшова Оскар, полученный им за фильм Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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КультураУмер Владимир МеньшовКультураРоссияВладимир МеньшовОбщественная палата РФОбщество
 
 
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