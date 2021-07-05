https://ria.ru/20210705/menshov-1739932897.html
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:16
2021-07-05T14:16
2021-07-05T14:16
культура
умер владимир меньшов
культура
россия
владимир меньшов
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_377e411faf336cbc16db67a8e9c55397.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся откровенно говорить то, что думает, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Режиссер, актер, человек, гражданин. Великий и простой одновременно. Это знают все, кому посчастливилось общаться с ним лично. И еще поразительно скромный, несмотря на все регалии и звания. Интеллигентный, глубокий, с искрометным чувством юмора и самоиронией. Что особенно важно - истинный патриот России, человек с отчетливой гражданской позицией, которому было небезразлично то, что происходит в стране. Владимир Валентинович был человеком прямым, не боящимся откровенно говорить то, что думает", - рассказала Великанова, слова которой цитирует пресс-служба палаты.Она подчеркнула, что смерть Меньшова - невосполнимая утрата для отечественной культуры.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739913848.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_d60aadcc0cd41d83032784785bbd8dc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир меньшов, культура, россия, владимир меньшов, общественная палата рф, общество
В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Председатель комиссии ОП Ирина Великанова назвала Владимира Меньшова прямым человеком