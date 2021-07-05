https://ria.ru/20210705/menshov-1739932897.html

В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

В Общественной палате выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:16

2021-07-05T14:16

2021-07-05T14:16

культура

умер владимир меньшов

культура

россия

владимир меньшов

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был поразительно скромным, несмотря на регалии и звания, при этом он обладал искрометным чувством юмора и самоиронией и не боялся откровенно говорить то, что думает, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Режиссер, актер, человек, гражданин. Великий и простой одновременно. Это знают все, кому посчастливилось общаться с ним лично. И еще поразительно скромный, несмотря на все регалии и звания. Интеллигентный, глубокий, с искрометным чувством юмора и самоиронией. Что особенно важно - истинный патриот России, человек с отчетливой гражданской позицией, которому было небезразлично то, что происходит в стране. Владимир Валентинович был человеком прямым, не боящимся откровенно говорить то, что думает", - рассказала Великанова, слова которой цитирует пресс-служба палаты.Она подчеркнула, что смерть Меньшова - невосполнимая утрата для отечественной культуры.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739913848.html

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умер владимир меньшов, культура, россия, владимир меньшов, общественная палата рф, общество