https://ria.ru/20210705/menshov-1739931957.html

В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Владимира РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:13

2021-07-05T14:13

2021-07-05T14:13

умер владимир меньшов

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир меньшов

украина

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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Владимира Меньшова и выразил уверенность, что для многих поколений украинцев он всегда был одним из самых любимых режиссеров.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."С огромной скорбью воспринял новость об уходе из жизни легендарного Владимира Меньшова. Великий кинорежиссер, актер, сценарист, любимец миллионов во всех уголках земного шара, Владимир Валентинович стал целой эпохой в истории советского кинематографа… С 2016 года Владимиру Меньшову был запрещен въезд в Украину, но сами украинцы никогда не разделяли эту позицию власти – для многих поколений наших граждан он всегда был и остается одним из самых любимых режиссеров. Приношу глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой семье, друзьям, коллегам, ученикам великого кинорежиссера. Вечная память!" - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739900981.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир меньшов, украина