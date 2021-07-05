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В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Владимира РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:13
2021-07-05T14:13
умер владимир меньшов
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
владимир меньшов
украина
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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Владимира Меньшова и выразил уверенность, что для многих поколений украинцев он всегда был одним из самых любимых режиссеров.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."С огромной скорбью воспринял новость об уходе из жизни легендарного Владимира Меньшова. Великий кинорежиссер, актер, сценарист, любимец миллионов во всех уголках земного шара, Владимир Валентинович стал целой эпохой в истории советского кинематографа… С 2016 года Владимиру Меньшову был запрещен въезд в Украину, но сами украинцы никогда не разделяли эту позицию власти – для многих поколений наших граждан он всегда был и остается одним из самых любимых режиссеров. Приношу глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой семье, друзьям, коллегам, ученикам великого кинорежиссера. Вечная память!" - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739900981.html
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умер владимир меньшов, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир меньшов, украина
В ОПЗЖ выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
14:13 05.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Владимир Меньшов
Кинорежиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Владимира Меньшова и выразил уверенность, что для многих поколений украинцев он всегда был одним из самых любимых режиссеров.
В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:27
В "СР — За правду" назвали Меньшова верным и надежным соратником
"С огромной скорбью воспринял новость об уходе из жизни легендарного Владимира Меньшова. Великий кинорежиссер, актер, сценарист, любимец миллионов во всех уголках земного шара, Владимир Валентинович стал целой эпохой в истории советского кинематографа… С 2016 года Владимиру Меньшову был запрещен въезд в Украину, но сами украинцы никогда не разделяли эту позицию власти – для многих поколений наших граждан он всегда был и остается одним из самых любимых режиссеров. Приношу глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой семье, друзьям, коллегам, ученикам великого кинорежиссера. Вечная память!" - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.
Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
12:06
Биография Владимира Меньшова
 
Умер Владимир МеньшовРоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВладимир МеньшовУкраина
 
 
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