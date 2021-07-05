https://ria.ru/20210705/menshov-1739914454.html
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнование родным и близким актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что его творчество всегда поражало... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:09
2021-07-05T13:09
2021-07-05T13:09
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнование родным и близким актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что его творчество всегда поражало искренностью и глубиной.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни.Вице-премьер выразила соболезнования родным, близким и коллегам Меньшова, отметив, что "сегодня нас покинул не только блестящий российский актер, всеми любимый режиссер, выдающийся сценарист и педагог, но и замечательный человек, мудрый наставник"."Уход из жизни личности такого масштаба - огромная утрата для всей нашей страны. Владимир Валентинович посвятил свой талант созданию подлинного искусства, его творчество всегда поражало искренностью и глубиной многочисленных зрителей. Работы Владимира Меньшова займут почетное место в истории отечественного кинематографа, и светлая память об этом необыкновенном человеке будет жить в наших сердцах", - привели слова Голиковой в секретариате вице-премьера.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
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умер владимир меньшов, россия, новости культуры, рсфср, владимир меньшов, татьяна голикова, ссср, общество
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Голикова заявила, что творчество Владимира Меньшова всегда поражало искренностью и глубиной