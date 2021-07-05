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В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Режиссер Владимир Меньшов был гением, создававшим шедевры, ярким лучом, согревающим сердца людей, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:33
2021-07-05T12:33
2021-07-05T12:33
культура
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов был гением, создававшим шедевры, ярким лучом, согревающим сердца людей, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее стало известно, что Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни."Я считаю, что это был один из гениев, человек, который создавал такие шедевры. <...> Пройдут десятки лет, и мне кажется, мы будем цитировать его фильмы, многие крылатые выражения из его картин", - сказал сенатор.По мнению Джабарова, Меньшов "был ярким, хорошим лучом, согревал сердце каждого человека". "Очень жаль, что не уберегли такого человека", - добавил он.Сенатор отметил, что картины Меньшова любили не только в России, но и за рубежом.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
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умер владимир меньшов, россия, новости культуры, владимир джабаров, рсфср, владимир меньшов, ссср, общество
В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
Сенатор Джабаров назвал режиссера Владимира Меньшова ярким лучом, согревающим сердца людей