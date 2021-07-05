https://ria.ru/20210705/menshov-1739897890.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Меньшова, отметив, что режиссер был великим мастером, который умел... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:17
2021-07-05T12:17
2021-07-05T12:17
культура
умер владимир меньшов
россия
новости культуры
рсфср
владимир меньшов
сергей собянин
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739881592_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_9e85351cc746fea86f4f9bcf3aff1d27.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Меньшова, отметив, что режиссер был великим мастером, который умел показать истории настоящей любви и дружбы.Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Огромная потеря для российского кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным, близким и поклонникам", - написал Собянин в Instagram.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
россия
рсфср
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739881592_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b50d52f201bb5b3a9546da5df3ff8e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир меньшов, россия, новости культуры, рсфср, владимир меньшов, сергей собянин, ссср, общество
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Собянин назвал Меньшова мастером, который умел показать истории настоящей любви и дружбы