https://ria.ru/20210705/menshov-1739897890.html

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Меньшова, отметив, что режиссер был великим мастером, который умел... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:17

2021-07-05T12:17

2021-07-05T12:17

культура

умер владимир меньшов

россия

новости культуры

рсфср

владимир меньшов

сергей собянин

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739881592_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_9e85351cc746fea86f4f9bcf3aff1d27.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Меньшова, отметив, что режиссер был великим мастером, который умел показать истории настоящей любви и дружбы.Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Огромная потеря для российского кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным, близким и поклонникам", - написал Собянин в Instagram.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

россия

рсфср

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, россия, новости культуры, рсфср, владимир меньшов, сергей собянин, ссср, общество