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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739892706.html
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце - РИА Новости, 05.07.2021
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:55
2021-07-05T11:55
культура
умер владимир меньшов
россия
юлия меньшова
владимир меньшов
москва
мосфильм
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник."Мосфильм" ранее сообщил, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Ранее Меньшова после появления информации о коронавирусе у ее родителей и госпитализации отца отказывалась комментировать ситуацию. 26 июня о болезни режиссера РИА Новости сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду".Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
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умер владимир меньшов, россия, юлия меньшова, владимир меньшов, москва, мосфильм
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце
11:55 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце, режиссере Владимире Меньшове

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник.
"Мосфильм" ранее сообщил, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Ранее Меньшова после появления информации о коронавирусе у ее родителей и госпитализации отца отказывалась комментировать ситуацию. 26 июня о болезни режиссера РИА Новости сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду".
"Всё. Всё… всё…" - написала она, сопроводив публикацию фотографиями отца и кадром из фильма "Любовь и голуби", режиссером которой выступил Меньшов.
Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
 
КультураУмер Владимир МеньшовРоссияЮлия МеньшоваВладимир МеньшовМоскваМосфильм
 
 
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