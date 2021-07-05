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Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце - РИА Новости, 05.07.2021
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:55
2021-07-05T11:55
2021-07-05T11:55
культура
умер владимир меньшов
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юлия меньшова
владимир меньшов
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник."Мосфильм" ранее сообщил, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Ранее Меньшова после появления информации о коронавирусе у ее родителей и госпитализации отца отказывалась комментировать ситуацию. 26 июня о болезни режиссера РИА Новости сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду".Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
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умер владимир меньшов, россия, юлия меньшова, владимир меньшов, москва, мосфильм
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram пост в память об отце, режиссере Владимире Меньшове