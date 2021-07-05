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Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:51
2021-07-05T11:51
2021-07-05T11:51
культура
умер владимир меньшов
культура
россия
татьяна москалькова
владимир меньшов
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
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умер владимир меньшов, культура, россия, татьяна москалькова, владимир меньшов, общество
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
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