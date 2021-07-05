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Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739891742.html
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:51
2021-07-05T11:51
культура
умер владимир меньшов
культура
россия
татьяна москалькова
владимир меньшов
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
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умер владимир меньшов, культура, россия, татьяна москалькова, владимир меньшов, общество
Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
11:51 05.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москалькова назвала Меньшова выдающимся актером и режиссером, мастером своего дела

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.
Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича Меньшова. Владимир Валентинович был настоящим мастером своего дела, выдающимся актером и режиссером, человеком высоких моральных качеств с активной гражданской позицией. Скорбим вместе с вами", - написала Москалькова в Instagram.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Владимир Меньшов
Актер, режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер, режиссер Владимир Меньшов
 
КультураУмер Владимир МеньшовКультураРоссияТатьяна МоскальковаВладимир МеньшовОбщество
 
 
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