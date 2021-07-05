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Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова

Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова

Память режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве, Мосгордума поддержит предложения, если они поступят, сообщил РИА Новости глава комиссии... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:17

2021-07-05T11:17

2021-07-05T11:23

культура

умер владимир меньшов

владимир меньшов

московская городская дума

евгений герасимов

москва

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Память режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве, Мосгордума поддержит предложения, если они поступят, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса.Отвечая на вопрос, будет ли это и в виде памятной таблички, он ответил: "Конечно, и место хорошее, и дом хороший, так что вне всякого сомнения".

москва

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2021

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умер владимир меньшов, владимир меньшов, московская городская дума, евгений герасимов, москва, общество