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Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова
Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова
Память режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве, Мосгордума поддержит предложения, если они поступят, сообщил РИА Новости глава комиссии... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:17
2021-07-05T11:17
2021-07-05T11:23
культура
умер владимир меньшов
владимир меньшов
московская городская дума
евгений герасимов
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Память режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве, Мосгордума поддержит предложения, если они поступят, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса.Отвечая на вопрос, будет ли это и в виде памятной таблички, он ответил: "Конечно, и место хорошее, и дом хороший, так что вне всякого сомнения".
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умер владимир меньшов, владимир меньшов, московская городская дума, евгений герасимов, москва, общество
Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти Меньшова
11:17 05.07.2021 (обновлено: 11:23 05.07.2021)
Мосгордума поддержит предложения об увековечении памяти режиссера Владимира Меньшова