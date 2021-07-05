https://ria.ru/20210705/menshov-1739881539.html

Умер Владимир Меньшов

Умер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021

Умер Владимир Меньшов

Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:05

2021-07-05T11:05

2021-07-05T12:26

умер владимир меньшов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кино и сериалы

мосфильм

культура

владимир меньшов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма"."Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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