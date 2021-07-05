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Умер Владимир Меньшов
Умер Владимир Меньшов - РИА Новости, 05.07.2021
Умер Владимир Меньшов
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:05
2021-07-05T11:05
2021-07-05T12:26
умер владимир меньшов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кино и сериалы
мосфильм
культура
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма"."Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
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умер владимир меньшов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кино и сериалы, мосфильм, владимир меньшов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Режиссер Владимир Меньшов
умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте "Мосфильма
".
"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.
"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - добавляется в тексте соболезнования.
Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР
(1989), лауреат Государственной премии СССР
(1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ
.