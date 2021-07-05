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Туризм
https://ria.ru/20210705/marshrut-1739982926.html
Чернышенко рассказал о создании аккредитованных туристических маршрутов
Чернышенко рассказал о создании аккредитованных туристических маршрутов - РИА Новости, 05.07.2021
Чернышенко рассказал о создании аккредитованных туристических маршрутов
Аккредитованные туристические маршруты к 2024 году будут созданы во всех регионах России, заявил в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийского... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:38
2021-07-05T17:38
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
краснодарский край
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аккредитованные туристические маршруты к 2024 году будут созданы во всех регионах России, заявил в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию", вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."До 2024 года мы планируем, что будут аккредитованы и оборудованы за счет грантов туристические маршруты во всех регионах страны", - сказал Чернышенко.Кроме того, по его словам, до 2030 года в России планируется построить 600 туристических инфраструктурных объектов, в том числе 300 гостиниц и санаториев. Отдельное внимание будет уделено подготовке квалифицированного персонала. При этом заместитель председателя правительства подчеркнул, что власти РФ не планируют препятствовать или искусственно сокращать объем российских туристов выезжающих заграницу."Не только в 2019 году, но и на протяжении последних 20 лет россияне выезжали и инвестировали в развитие и создание инфраструктуры не нашей страны. Так, почему-то повелось", - сказал вице-премьер."Наша цель - создать конкурентное предложение для отдыха, по сравнению с мировыми курортами, у которых планка очень высоко стоит, и дать возможность людям выбрать: отдохнуть за рубежом или дома. ... Мы планируем, что за существенную часть этого пирога, который вывозится за рубеж, сможем побороться уже через год-полтора", - добавил он.По словам Чернышенко, Крымский полуостров и Краснодарский край смогут быстро развернуть мощности под тот спрос, который будет им поставлен. "По итогам Питерского экономического форума, инвесторы готовы вложить в курорты Кубани почти 100 миллиардов рублей. И это только начало", - сказал он.
https://ria.ru/20210524/kamchatka-1733643962.html
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россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, краснодарский край
Чернышенко рассказал о создании аккредитованных туристических маршрутов
17:38 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра управления регионом в Петропавловске-Камчатском
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Центра управления регионом в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Во всех российских регионах появятся аккредитованные туристические маршруты к 2024 году

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аккредитованные туристические маршруты к 2024 году будут созданы во всех регионах России, заявил в ходе пресс-конференции, посвященной старту всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию", вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"До 2024 года мы планируем, что будут аккредитованы и оборудованы за счет грантов туристические маршруты во всех регионах страны", - сказал Чернышенко.
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Кроме того, по его словам, до 2030 года в России планируется построить 600 туристических инфраструктурных объектов, в том числе 300 гостиниц и санаториев. Отдельное внимание будет уделено подготовке квалифицированного персонала. При этом заместитель председателя правительства подчеркнул, что власти РФ не планируют препятствовать или искусственно сокращать объем российских туристов выезжающих заграницу.
"Не только в 2019 году, но и на протяжении последних 20 лет россияне выезжали и инвестировали в развитие и создание инфраструктуры не нашей страны. Так, почему-то повелось", - сказал вице-премьер.
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"Наша цель - создать конкурентное предложение для отдыха, по сравнению с мировыми курортами, у которых планка очень высоко стоит, и дать возможность людям выбрать: отдохнуть за рубежом или дома. ... Мы планируем, что за существенную часть этого пирога, который вывозится за рубеж, сможем побороться уже через год-полтора", - добавил он.
По словам Чернышенко, Крымский полуостров и Краснодарский край смогут быстро развернуть мощности под тот спрос, который будет им поставлен. "По итогам Питерского экономического форума, инвесторы готовы вложить в курорты Кубани почти 100 миллиардов рублей. И это только начало", - сказал он.
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмКраснодарский край
 
 
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