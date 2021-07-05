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Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей - РИА Новости, 05.07.2021
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Купивший билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в Южно-Сахалинске выиграл в понедельник более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Столото". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:36
2021-07-05T18:08
россия
столото
южно-сахалинск
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Купивший билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в Южно-Сахалинске выиграл в понедельник более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Столото".Победитель, как уточняется, приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта.По правилам, чтобы выиграть главный приз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Южно-Сахалинска выбрал 1, 8, 19, 15 в первом поле, а во втором — 12, 17, 8, 1."Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она обратится для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", —пояснили в компании.Эта победа заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших в лотерее "Спортлото "4 из 20".До этого почти год назад были разыграны 546 миллионов рублей.
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россия, столото, южно-сахалинск, общество
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
17:36 05.07.2021 (обновлено: 18:08 05.07.2021)
 
© Depositphotos / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Depositphotos / Zentilia

Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 500 миллионов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Купивший билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в Южно-Сахалинске выиграл в понедельник более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Столото".

"В понедельник, 5 июля, в ходе 3444-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля", — рассказали в организации.

Победитель, как уточняется, приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта.
По правилам, чтобы выиграть главный приз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Южно-Сахалинска выбрал 1, 8, 19, 15 в первом поле, а во втором — 12, 17, 8, 1.
"Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она обратится для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", —пояснили в компании.
Эта победа заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших в лотерее "Спортлото "4 из 20".
До этого почти год назад были разыграны 546 миллионов рублей.
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РоссияСтолотоЮжно-СахалинскОбщество
 
 
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