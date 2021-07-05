https://ria.ru/20210705/lotereya-1739981991.html

Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей - РИА Новости, 05.07.2021

Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Купивший билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в Южно-Сахалинске выиграл в понедельник более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Столото". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:36

2021-07-05T17:36

2021-07-05T18:08

россия

столото

южно-сахалинск

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Купивший билет лотереи "Спортлото "4 из 20" в Южно-Сахалинске выиграл в понедельник более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Столото".Победитель, как уточняется, приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта.По правилам, чтобы выиграть главный приз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Южно-Сахалинска выбрал 1, 8, 19, 15 в первом поле, а во втором — 12, 17, 8, 1."Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она обратится для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", —пояснили в компании.Эта победа заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших в лотерее "Спортлото "4 из 20".До этого почти год назад были разыграны 546 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200721/1574640547.html

россия

южно-сахалинск

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россия, столото, южно-сахалинск, общество