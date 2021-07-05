https://ria.ru/20210705/lnr-1739864381.html

В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения

В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.07.2021

В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения

Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:09

2021-07-05T09:09

2021-07-05T09:09

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики со 2 июля не открывают огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщил агентству представитель ЛНР.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210704/donbass-1739795576.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире