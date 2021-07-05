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В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения
В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.07.2021
В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:09
2021-07-05T09:09
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики со 2 июля не открывают огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщил агентству представитель ЛНР.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире
В ЛНР оценили ситуацию на линии соприкосновения
09:09 05.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики со 2 июля не открывают огонь по территории республики.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщил агентству представитель ЛНР.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 10:40
В ЛНР заявили о работе украинского комплекса РЭБ в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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