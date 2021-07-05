https://ria.ru/20210705/lift-1739859148.html
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте - РИА Новости, 05.07.2021
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
Прокуратура возбудила административное дело на обслуживающую лифты организацию во Владивостоке, из-за бездействия которой местный житель свыше 17 часов просидел РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T07:39
2021-07-05T07:39
2021-07-05T09:46
россия
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело на обслуживающую лифты организацию во Владивостоке, из-за бездействия которой местный житель свыше 17 часов просидел в застрявшем лифте, сообщает прокуратура Приморья.В июне в социальных сетях распространилась информация, что в застрявшем лифте жилого дома по улице Нерчинская человек просидел более 12 часов. В мэрии сообщали, что не получилось переговорить с кабиной лифта, не было сигнала вызова, и утром следующего дня электромеханик аварийной службы обнаружил в кабине "неадекватно ведущего себя мужчину".Отмечается, что обслуживающая лифты организация не приняла мер, чтобы вызволить жильца из кабины."В связи с ненадлежащем исполнением обслуживающей лифтовой организацией возложенных на нее обязанностей по обслуживанию и содержанию лифтового оборудования прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов)", - сообщает прокуратура.Прокурор района внес представление руководителю организации.
https://ria.ru/20210625/lift-1738633221.html
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россия, владивосток, происшествия
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:39 05.07.2021 (обновлено: 09:46 05.07.2021)
В Приморье возбудили дело против управляющей компании, оставившей человека на 17 часов в лифте