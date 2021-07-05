https://ria.ru/20210705/lift-1739859148.html

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте - РИА Новости, 05.07.2021

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте

Прокуратура возбудила административное дело на обслуживающую лифты организацию во Владивостоке, из-за бездействия которой местный житель свыше 17 часов просидел РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T07:39

2021-07-05T07:39

2021-07-05T09:46

россия

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572212565_0:108:1920:1188_1920x0_80_0_0_83ab15bbb40e1fc70a3cfbff045624b3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело на обслуживающую лифты организацию во Владивостоке, из-за бездействия которой местный житель свыше 17 часов просидел в застрявшем лифте, сообщает прокуратура Приморья.В июне в социальных сетях распространилась информация, что в застрявшем лифте жилого дома по улице Нерчинская человек просидел более 12 часов. В мэрии сообщали, что не получилось переговорить с кабиной лифта, не было сигнала вызова, и утром следующего дня электромеханик аварийной службы обнаружил в кабине "неадекватно ведущего себя мужчину".Отмечается, что обслуживающая лифты организация не приняла мер, чтобы вызволить жильца из кабины."В связи с ненадлежащем исполнением обслуживающей лифтовой организацией возложенных на нее обязанностей по обслуживанию и содержанию лифтового оборудования прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов)", - сообщает прокуратура.Прокурор района внес представление руководителю организации.

https://ria.ru/20210625/lift-1738633221.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, происшествия