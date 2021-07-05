Мишустин поручил поддержать производителей российских квадрокоптеров
10:08 05.07.2021 (обновлено: 12:28 05.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Мишустин поручил выбрать и поддержать производителей полностью российских квадрокоптеров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выбрать и поддержать производителей, которые будут создавать полностью российские квадрокоптеры, он рассчитывает, что такую технику возможно будет увидеть уже на следующей международной промышленной выставке "Иннопром".
Во время осмотра экспозиции этого года, которая открылась в Екатеринбурге в понедельник, главе кабмина РФ представили квадрокоптеры иностранного производства с российскими компонентами, которые сейчас применяются МЧС. Мишустин уточнил, какие именно детали являются российскими, и поинтересовался, когда такая техника целиком будет выпускаться РФ. Услышав, что работа в этом направлении ведется, премьер поручил поддержать таких производителей.
"Надо выбрать и поддерживать. Мне кажется, это очень важно. В этом направлении хорошо было бы на следующем "Иннопроме" нам ознакомиться с полностью сделанными в России квадрокоптерами", - сказал он.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, который сопровождал Мишустина во время осмотра выставки, в ответ заверил: "Отвечаем - сделаем".
"Представители средств массовой информации услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - отметил премьер.
В 2021 году "Иннопром" проходит в 11-й раз, выставка продлится до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".