https://ria.ru/20210705/kvadrokoptery-1739871139.html

Мишустин поручил поддержать производителей российских квадрокоптеров

Мишустин поручил поддержать производителей российских квадрокоптеров - РИА Новости, 05.07.2021

Мишустин поручил поддержать производителей российских квадрокоптеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выбрать и поддержать производителей, которые будут создавать полностью российские квадрокоптеры, он рассчитывает, что РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:08

2021-07-05T10:08

2021-07-05T12:28

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выбрать и поддержать производителей, которые будут создавать полностью российские квадрокоптеры, он рассчитывает, что такую технику возможно будет увидеть уже на следующей международной промышленной выставке "Иннопром".Во время осмотра экспозиции этого года, которая открылась в Екатеринбурге в понедельник, главе кабмина РФ представили квадрокоптеры иностранного производства с российскими компонентами, которые сейчас применяются МЧС. Мишустин уточнил, какие именно детали являются российскими, и поинтересовался, когда такая техника целиком будет выпускаться РФ. Услышав, что работа в этом направлении ведется, премьер поручил поддержать таких производителей.Глава Минпромторга Денис Мантуров, который сопровождал Мишустина во время осмотра выставки, в ответ заверил: "Отвечаем - сделаем"."Представители средств массовой информации услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - отметил премьер.В 2021 году "Иннопром" проходит в 11-й раз, выставка продлится до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

https://ria.ru/20210705/innoprom-1739867737.html

екатеринбург

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михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, экономика